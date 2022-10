La belleza también se educa

Este punto de la belleza está complicado, lo que a unos parece bello a otros da asco. ¿Cómo saber que es realmente bello?, si nunca has estado en contacto con la belleza verdadera, como vas a poder educarla, si te gusta el reggaetón o como se llame eso, si tu casa es un cuchitril lleno de cosas sin lugar adecuado o que ni siquiera tendrían que estar dentro.

En educación es crucial el orden, la limpieza y por supuesto, también la belleza, todos queremos conducir a nuestros hijos hacia el bien pero muchos se olvidan de la belleza. Aunque a veces pueda resultar laborioso provocar oportunidades de contemplar la belleza en familia puede ser una fuente de auténtica alegría y un buen medio para elevar tanto el alma de los pequeños como de los adultos, y ahí está la clave para saber si algo es en verdad bello, si te corta la respiración, si quedas con la boca abierta sin palabras, si alegra lo profundo de tu alma, si dices guauuu qué trabajo tan impresionante, es bello.

No la alegría de un animal sano o de un borracho, ni la de moverse sensualmente o cantar letras groseras. Por mucho que el museo sea renombrado no todo lo que se exhiba es arte ni menos bello, nos quieren vender como arte un sanitario en un pedestal o un cuadro con un círculo rojo, no hay que confundirnos ni es arte ni es bello lo que no eleva el alma.

Empezando con los atuendos de damas que parecen empacadas al vacío y se esfuerzan por poseer pompis grandes, bubis grandes que en algún momento se caerán además de verse deformes en lugar de buscar un cerebro lleno que no se cae, es un arte saber vestir resaltando lo bueno y disimulando lo malo, para que quede bello no deforme ni vulgar, solo lo bello sencillo es elegante.

Muy pronto los niños tienen la capacidad de maravillarse, de detenerse ante la hoja de un árbol, ante una piedra que brilla con el agua de lluvia, ante una fogata o un insecto, una mariposa, un pájaro cualquier animalito, ante un rostro bello, fuegos artificiales, solitos lo notan no necesitan que les digan que es bello son limpios por eso lo notan hasta que los ensuciamos los adultos. Si esta manera de ver no se conserva, se corre el riesgo de embotar la mirada, ya parece un mundo de ciegos rodeados de imágenes y cosas bellas que pasan desapercibidas entre otras cosas por tener la cara metida en aparatitos chateando, si van en carretera en lugar de ver el paisaje cambiante y apreciarlo, ir cantando o platicando de lo que ven todos van viendo su aparato, si visitan ciudades que no conocen no las disfrutan van con los ojos en sus aparatitos.

Belleza debe tener entre otras cosas orden, equilibrio, armonía, comenzando por donde vivimos no puede aprender un niño sobre belleza, ni un mayor, si vive en un cuchitril abarrotado de chunches, recuerditos de quinceañeras, bautizos y comuniones o bodas, regalos por salir del compromiso o cosas viejas que no sirven, si hay abarrotamiento no hay paz menos belleza y la necesitamos donde vivimos para cargar baterías, más si el lugar es pequeño y sean las personas las que no encuentren donde ponerse, quien ha pasado por periodos difíciles económicamente la tendencia es acumular, hay muchas series que enseñan a ordenar, guardar, limpiar y embellecer la casa aunque sea un huevito.

En la educación de la belleza el papel de los padres es esencial, sería grave dejar que un niño no vea, hay que fijarnos (no aparatito) primero en la forma que el niño percibe el mundo: algunos tienen una percepción visual, otros, mayormente auditiva.

Si Margarita es apasionada de los colores de un campo de tulipanes mientras su hermano da patadas a un balón sin encontrar nada de interés, a la vuelta a casa el futbolista quedara embelesado con la música, es decir que es inútil saturar a un niño con pintura si es más sensible a los sonidos.

¿Dónde se encuentra la belleza? ¡Por todas partes! Incluso en la vida cotidiana la tarea es enseñar a descubrirla, de vacaciones parada puebleando en un taller de alfarería o carpintería, permitirá admirar la hermosura de las formas y el trabajo para lograrlas, podemos invitar a los hijos a plantar matas en jardín o macetas que sean suyas bajo su cuidado las vean crecer florecer, el desarrollo de las hojas y tallos, las plantas luego se desarrollan en formas muy curiosas con diseños impresionantes, ayudarles a descubrir la armonía del movimiento de los astros, la proporción de la estructura molecular, fotografías, películas, cuadros hay tantísimos temas fascinantes que enseñarles a ver y compartir con ellos. Pero la belleza no está solo en las cosas, y los niños saben reconocerla en los gestos, actitudes: bondad, ternura, delicadeza, eso también les deslumbra.

La atracción por la belleza se transmite, si los padres son indiferentes los hijos lo notan y aprenden, se transmite a condición de que nosotros mismos amemos lo que mostramos, cuidar la sobredosis y saturación causa el efecto contrario, ponerlos en contacto con las canciones del siglo pasado que eran poemas cantados con música de Mozart, Beethoven, Vivaldi etc. Aprender los adultos también es buenísimo que todo el cerebro funcione.