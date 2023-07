Práctico y pragmático, exigiendo las necesarias evidencias para poder constatar una verdad elevada a rango de ley invariable, expuesta ante los demás, Tomás pide la prueba irrefutable a la experiencia, algo que se pueda contar, medir y pesar en la observación, pero sus expectativas no pueden ser complacidas porque los necesarios argumentos no se han dado.

Poder atrapar en nuestra experiencia a un Dios que aparece como concepto intangible, es y ha sido una tentación en el sentir del ser humano; la comprensión de la obra de Dios por el intelecto, poseer de alguna manera al Dios mismo revela la superioridad del hombre haciéndolo al mismo tiempo creador con el creador en el mundo que le rodea.

Al encontrarse el hombre con el mismo hombre, con el tiempo y con la concretividad de lugares dentro de la complejidad que envuelve al mismo hombre, muchas veces se aparta y se aleja de Dios, es una forma de posesionar a ese Dios a través del dominio del hombre, en la naturaleza y volviéndose entonces el tiempo en sujeto de legislación. La exigencia de Tomás aparece continuamente en los seres humanos, pidiendo una señal para dar sentido a nuestra vida, poder creer en aquello que escapa de nuestra experiencia sensible y en nuestra razón profunda se nos dice que no podemos negar.

Compaginar experiencia y fe, el gran dilema de nuestra existencia. La fe es una virtud teologal por ello es la forma de poseer a Dios, aun cuando no lo podamos percibir de una manera sensible dadas las limitaciones de nuestra humana naturaleza, si podemos poseer a ese Dios intangible a través de sus manifestaciones aceptadas como manifestaciones sensibles de su ser y de su obrar; Dios se hace por medio de ellas una realidad sensible imposible de negar.

Tomás exige una prueba física, un hecho constatable, como razón de su fe en la resurrección de Jesús, no quiere basarse en simples versiones difundidas y más allá, rechaza en una primera instancia la simple constatación de los sentidos; exige la repetición y la multiplicación de las pruebas físicas hasta establecer una ley exacta según la forma que después utilizaran los llamados métodos científicos de las ciencias exactas.

Tomás pretende llegar a una verdad de fe por el camino utilizado para llegar a una verdad científica.

Jesús no rechaza esta forma de buscar la verdad, aún en el tema de la Divinidad, al fin y al cabo ese es el camino del intelecto racional y el que ha marcado el progreso de la humanidad, definitivamente no es un método contrario a la fe y en determinados momentos es el camino que sirve de apoyo aunque al final la fe siempre le superara pues trasciende al campo material, penetrando a otro nivel que no puede ser alcanzado por la experiencia sensible, pero sí aclara el maestro que hay mayor validez en aceptar la evidencia por el solo testimonio procedente de la revelación del mismo Dios:

“Trae acá tu mano, mete tu dedo en la llaga y tu mano en el costado y no sigas dudando sino cree”,

Para Tomás la experiencia fue concluyente y definitiva para toda su vida, de ahí en adelante ya no será el apóstol de la duda, la certeza de su fe lo llevaría aun a dar su vida en defensa de la divinidad de Jesús, alcanzando la corona del martirio-testimonio y los fieles de la iglesia recogerán las palabras salidas de sus labios en señal de la acogida de su fe, cuando el sacerdote alzara el cáliz y la hostia consagrada exclamando; “Señor mío y Dios mío”.