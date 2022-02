Quedamos en que ejercer la autoridad no es de querer sino de deber, pero debe tener una finalidad algún sentido, y tenerlo claro, ¿qué es lo que pretendemos lograr al ejercer nuestra autoridad?

La respuesta de “hijos exitosos” no sirve, porque no es lo que queremos sino lo que debemos, exitosos serán si logramos formar su carácter y su personalidad, porque lo que se pretende es que sean buenas personas con raíces hondas que eviten que cualquier viento ideológico los lleve de aquí para allá, y alas fuertes para volar como águilas muy alto no como aves de corral.

Luego escuchamos decir “es que me salió” con un carácter muy fuerte, se enoja de todo, hace berrinche. Bueno no nos salen porque no son aguacates ni melones, es el temperamento el que viene con los genes, pero ese es justo el que debemos trabajar para formar un carácter sólido, fuerte que no significa enojón sino recio, que no se dobla como churro sino fuerte como el hierro, y si nos fijamos cómo lo trabajan los herreros sabremos que lo meten al fuego cuando está al rojo lo sacan y golpean, lo meten en agua y vuelve a comenzar, lo que significa que si queremos evitarles a los hijos todos los esfuerzos, trabajos, penalidades, agobios y dolor vamos a lograr churros no espadas templadas.

De modo que si queremos formar un carácter y una personalidad atrayentes, necesitamos desarrollar algunas herramientas claves para la labor educativa como por ejemplo: Educar en positivo, es fácil, hay que fijarse más en lo que hace bien y festejarlo, agradecerlo, elogiarlo. Lo que hace mal no regaños, menos en público, no comparar, no poner motes, fijarse bien que escucha y entiende lo que se le pide o manda, enseñarle las veces que sea necesario cómo se hace, recordar que no todos tenemos las mismas habilidades pero todos tenemos algunas hay que descubrirlas para potenciar esas.

2- Educar en valores y virtudes: los valores cuando se ejercitan, cuando se viven, terminan siendo virtudes, si tú decides que el valor de la veracidad será uno de los importantes en tu familia y enseñas que en esa casa no se permiten las mentiras, que no tengan miedo a decir la verdad porque si dicen mentiras entonces sí les irá mal, terminarán con hijos incapaces de mentir. Y por ahí los demás valores, entre más mejor, Respeto, orden, laboriosidad, deportividad, puntualidad, generosidad, empatía, ayuda, etcétera puedo llenar la hoja.

3- Tener un reglamento familiar claro, no solo para los hijos también debe quedarles claro a los padres que no dependerá del humor o el cansancio para ser sancionados si se incumple, no se trata de pobretearlos y perdonarlos sino de que aprendan que toda acción tiene una reacción buena o mala y se atengan a las consecuencias. Pero antes de eso deben quedar bien entendidas por los hijos, no solo lo que deben hacer o no, sino por qué y para qué, la idea es que entiendan la importancia de lo que se les pide o manda para que lo hagan aunque no los vean y por la razón correcta, que no es por capricho o pereza de sus padres.

4- Del anterior se desprende que hay necesidad de reuniones especiales cada tanto, porque los hijos van creciendo, las necesidades van cambiando lo mismo que las tareas, muchas se les están quedando chicas, necesitan aprender otras actividades, potenciar habilidades que se van descubriendo, hacer balance de qué debe mejorarse, en qué hay que poner más atención, qué se está pasando por alto, como todo negocio y es el más importante necesita hacer auditoria ayuda a saber cómo vamos, ajustar los planes de acción que es importante tenerlos.

5- Creo que este debía ir al principio, se trata de: Hablar claro y aprender a comunicarse, la falta de esto es la fuente de todos los males en las familias, así que sí. pónganlo en el 1.

¿Cuando un hijo me quiere decir algo, dejo lo que estoy haciendo? apago estufa, dejo la escoba o lavadora, cierro el periódico o el celular, interrumpo la llamada y me disculpo para después y poder poner atención a lo que me quiere decir, probablemente sea cualquier tontería pero para ellos es importante, si sigo en lo que estoy y le digo que le estoy oyendo puede que sí, pero no escuchando, el mensaje es “no eres importante”.

Si cuando yo hablo con cualquiera de la familia no doy oportunidad de que aclare, opine, explique, aporte, lo único importante es lo que yo estoy diciendo, eso no es diálogo y si es una falta de respeto, si no estoy en disposición de escuchar a nadie no hay manera de entenderse, si se levanta la voz y terminan gritando, hay cero posibilidad de entenderse, ejercitar contar hasta lo que haga falta, hacer un chiste sobre uno mismo, decir “con permiso” regreso en un rato para calmar ánimos, no acostarse enojados después de una discusión.

6- Hechos, no palabras que se lleva el viento, coherencia entre lo que decimos y hacemos, y consecuentes al aplicar técnicas específicas de disciplina; los hijos necesitan saber a qué atenerse y que sí se aplicarán, no pueden ser cosas imposibles de aplicar los castigos, no son tontos y fácil nos toman la medida.