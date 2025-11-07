Gente
La UAdeO rinde homenaje a Élmer Mendoza

El plantel reconoció al escritor sinaloense por su trayectoria literaria y su aporte a la cultura en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), Unidad Regional Mazatlán.
Marisela González |
07/11/2025 18:43
El auditorio de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), Unidad Mazatlán, se llenó de aplausos y afecto durante el homenaje al escritor Élmer Mendoza, uno de los autores más representativos de la narrativa del norte del país.

Autoridades universitarias, académicos, escritores y estudiantes se reunieron para celebrar al creador de El amante de Janis Joplin y Balas de plata, en una ceremonia donde se destacó su aportación a la literatura mexicana y su influencia como maestro y promotor de la lectura.

La directora de la unidad, María de los Ángeles Arce Llamas, entregó al homenajeado un reconocimiento por su trayectoria.

El programa incluyó lecturas dramatizadas de fragmentos de su obra, coordinadas por los maestros Manuel Rochín y Tonatiuh Martínez, así como palabras de los escritores Juan José Rodríguez y Melly Peraza, quienes recordaron anécdotas personales y el legado literario de Mendoza.

Al final, el maestro Élmer Mendoza agradeció la distinción, y se tomó fotografías de recuerdo con los ahí presentes.

  • $!La directora de la unidad, María de los Ángeles Arce Llamas, entregó al homenajeado su reconocimiento a su trayectoria.
    La directora de la unidad, María de los Ángeles Arce Llamas, entregó al homenajeado su reconocimiento a su trayectoria. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Élmer Mendoza con su reconocimiento.
    Élmer Mendoza con su reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melly Peraza y Olga María Enciso.
    Melly Peraza y Olga María Enciso. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marysol Galván y Francisco Valenzuela
    Marysol Galván y Francisco Valenzuela ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Aleyda Rojo, Conchita Celaya y Florina Olivarría.
    Aleyda Rojo, Conchita Celaya y Florina Olivarría. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Élmer Mendoza, Silvia Michel y Juan José Rodríguez.
    Élmer Mendoza, Silvia Michel y Juan José Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lorena Balbuena y Georgina Vázquez.
    Lorena Balbuena y Georgina Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Socorro Manjárrez y Marissa Olivera.
    Socorro Manjárrez y Marissa Olivera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Ramón Navarro y Natalia Osuna.
    José Ramón Navarro y Natalia Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karina Castillo, Manuel Rochín y María Guadalupe Rojas.
    Karina Castillo, Manuel Rochín y María Guadalupe Rojas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Rochín representó un pasaje de una de las obras de Elmer Mendoza.
    Manuel Rochín representó un pasaje de una de las obras de Elmer Mendoza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El maestro Élmer Mendoza entre algunos de sus amigos mazatlecos.
    El maestro Élmer Mendoza entre algunos de sus amigos mazatlecos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Literatura
#Élmer Mendoza
