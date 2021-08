La violencia es un tema que parece sin salida, no es de hoy, ya tiene su tiempito y está por todos lados, en donde más se nota es en las redes sociales, en el periódico y noticieros.

Es espeluznante cómo los temas más simples les sirven a quienes traen ganas de pelea para hacer comentarios verdaderamente groseros, irrespetuosos, muy desagradables, se pueden dar unos agarrones tremendos, demostrando la clase de personas que son, entre otras cosas, cobardes.

El hecho es que ni en redes se está a salvo, si sales de tu casa, a tu riesgo, porque igual no regresas y posiblemente el lugar más peligroso para muchos sea su casa, las mujeres y niños son quienes más lo padecen, pero no es exclusiva porque también ellas la ejercen con mucha eficacia.

Es violencia intrafamiliar todo acto de violencia sea física, verbal o psicológica que se comete contra uno o varios miembros de la familia. Si ya antes de la pandemia era un tema muy complicado, hoy se dan todas las circunstancias para agravar.

De modo que no se trata de prevenir, sino de ayudar a salir del problema y la única manera de hacerlo es aceptar que se tiene y que se desea corregir, hablar y conseguir ayuda.

Antes la psicología no se sentía como de primera necesidad, preferible gastar en algo más urgente, pero es que hoy es urgente, la peor parte la llevan los niños que de por sí, sin amigos, ni clases donde se pueda pedir más explicación, viendo pantallas sin hacer más ejercicio y en un lugar donde se sienten, en el ambiente las malas vibras, si no es que también los golpes y palabras hirientes.

Esta experiencia de la pandemia es inédita y sus circunstancias dejarán huellas en todos, pero no tienen por qué dejar también traumas, una cosa es que queden experiencias y vacíos que hay que llenar de modo distinto para cada quien y otra, que sean el receptáculo de los traumas y mala crianza de sus padres.

Es que hoy, familias que no tenían ese problema, ya lo tienen, y es justificable que los padres estén tensos, acomodándose con sus actividades en lugares no apropiados para hacerlos, con horarios trastocados y con miedo a la enfermedad que en tantos hogares ha dejado lugares vacíos, pero también el miedo sobre la economía familiar, sobre todo si se perdió el trabajo.

Se entiende la causa, pero no se puede justificar los modos de enfrentar el problema, que tiene que atacarse desde la cabeza fría y el corazón que ama, no desde el estómago fruncido por el miedo y enojo.

Entonces, en algún momento que los ánimos estén calmados, hablarlo y entender que en estas cuestiones no se trata de culpas, se trata de problemas que resolver, primero entre dos, pero también entre todos los de la familia, que tienen derecho a saber cómo están las cosas.

No se trata de asustarlos, sino de explicar, pedir perdón si se les ha gritado de mala manera o con golpes y pedirles su ayuda.

Y claro, como todo negocio importante que nos proponemos, tenemos que encontrar las estrategias y políticas que se van a implementar para que todos puedan vivir en un ambiente digno, agradable y muy importante: alegre, -qué sé yo- inventar juegos, muchos juegos, mejor en que se muevan y de todos, la idea son ratos de diversión juntos o guardianes en turno que puedan soltar un silbatazo a quien infringe alguna de las normas acordadas entre todos, horarios para las comidas, aprovechar las más que puedan juntos, para ayudar en la casa, que está tan complicado hacer las tareas del hogar sin ruido, sin aparecer en el zoom, en horarios no siempre convenientes, es decir, responsabilidades en la casa todos.

Y música que amansa las fieras, seguro que tienen televisión por cable o como sea, pero claro que tienen canales de música de todo tipo, sólo olvídense de las bandas, el reguetón, como se escriba, y en general todo lo que pasan en el radio, las letras de las canciones no son apropiadas para sacar el buen ánimo, aprendan a escuchar música clásica de a poquito, Mozart si están haciendo tareas de la escuela, marchas si es la limpieza, tampoco se trata de ensordecer, sino un volumen adecuado, toda clase de música tiene su momento apropiado.

En el horario, tiempo para hablar y escuchar: de las cosas del día, de las noticias, de los problemas que surgen, del colegio, del trabajo de cómo le van a hacer para esto o lo otro.

Para quienes ya tenían el problema, la ayuda tiene que ser particular, cada caso es un caso y es dificilísimo mientras no se acepte que existe el problema y que se quiere ser ayudado, las instancias del gobierno para estas ayudas no ayudan nada, es solo vueltas y atole con el dedo, en mi experiencia, que me disculpen, pero es pura burocracia que no tiene ganas de tomarse muchos trabajos, las causas de que una persona sea violenta viene siempre de muy atrás en su vida, que sus hijos no terminen siendo violentos por cómo los criaron ustedes.