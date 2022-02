Las ayudas

Naturalmente que todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices, pero la felicidad no es algo que les podamos dar, de lo que se trata es de hacerlos capaces de alcanzarla, lo mismo que la libertad, son cosas que nadie da sino que uno alcanza con su comportamiento entiéndase una personalidad atrayente fuerte, leal, generosa, etcétera, entonces se está en capacidad de amar y ser feliz.

En casa nos corresponden estos aprendizajes, recordemos raíces fuertes para que no los tumbe cualquier viento ni siquiera un vendaval que los aleje de esos valores, y alas con que poder volar alto llegar hasta donde se propongan sin miedos, lo primero para sentirse seguros, sin miedos es ser autónomos que se traduce en “no le hagas nada que pueda hacer por él mismo, enseña cómo y luego deja que haga, no le des todo lo que tú nunca tuviste sin que haga por ganarse cada cosa que reciba, se llaman logros y dan mucha satisfacción, aclárale que sí tiene derechos pero también obligaciones, para que no vaya por la vida pensando que todo se le debe, que le quede claro que todos necesitamos de todos y debemos tratar a todos como nos gustaría que nos trate.

Y para darles raíces pues lo ideal son padres cercanos, una familia funcional que en estos tiempos parece ser una especie en vías de extinción, como sea si dos se lo proponen se puede recuperar solo la muerte no se puede o la falta de ganas.

Las muestras de cariño y respeto entre los padres son cosas muy necesarias, y sus historias, y la de los abuelos, quiénes son su familia de dónde vienen, qué cara tenían si no los conocieron vivos, a todos nos hace falta y nos gusta esa sensación de pertenecer, y la familia es lo más importante en eso de pertenecer, las personas, sus historias, sus conocimientos, pero también las costumbres y tradiciones de esa familia, hay que destinar tiempo a contarles de estas cosas, las costumbres no tienen que ser las de los abuelos, cada familia pondrá las que considere y les gusten pero hay que tenerlas.

Lo sabemos, pero no lo reflexionamos que todos necesitamos de otro, de un “tú” de entrada somos ese tú mientras crecen y encuentran a más tús, para crecer y desarrollarse, un tú que hace de contrapeso, como si fuera una balanza y permite conjugar el “nosotros” y levanta cuando sentimos faltos de motivación o energía, así como un rubí necesita de otro rubí para tallarlo, los seres humanos necesitamos de otro ser humano para moldear nuestra personalidad adecuadamente, los padres somos los primeros en estar antes de la escuela y se repite hay que estar, porque en la guardería no necesariamente consideran importantes los mismos valores que los padres y la empleada del hogar o la nanita tampoco. La presencia de los padres es insustituible.

Ya sabemos que la familia, tan maltratada hoy por ideologías antinaturales y leyes, les guste o no, es el ámbito natural donde el pequeño capta la existencia de otros fuera de su pequeño y propio universo. Es importante no darla por muerta con los primeros contratiempos, es importante antes de comenzar una familia hablar de todas las cosas importantes, de lo que cada uno espera, y cómo van a organizar su vida, en lo económico, en lo parental, en lo laboral, en los valores que deben cultivarse etcétera. Pero, si no se hizo pues hacerlo, hablarlo, cuando se enferma alguien a quien amamos no se le da por muerto con una enfermedad menos una gripa se va al médico y se ponen los medios para que sane, en la familia hay que hacerlo también.

¿Qué clase de costumbres es importante cultivar en familia? Podemos empezar con reuniones familiares: padres e hijos solo, la interacción con cada integrante en particular es muy recomendable, pero además también es saludable de todos juntos, los mensajes transmitidos en esos momentos adquieren la fuerza de la convergencia de varios vectores al mismo tiempo y dirección, todos se enriquecen de los comentarios o consejos que se dirigen a uno, también es el momento de hacer planes de vacaciones o de qué película o actividad, el momento de cambiar tareas para que todos aprendan de todo lo que se debe hacer en un hogar, es momento de hacer avisos, aclaraciones y movimiento quizás de las reglas a como van creciendo.

Hay que tenerlas establecidas y cuidando ese momento, creando un ambiente: cerrando celulares, sin televisión, procurando cumplir horario si está establecido para no entorpecer actividades, procurarán no tenerlas en el mismo horario, darle cierta formalidad ayuda a jerarquizar y se sientan importantes,

La mesa familiar: por lo menos una vez al día, la reunión en torno a la mesa constituye un evento privilegiado de intimidad familiar que hay que procurar, no solamente se va a comer, sino a un encuentro de enriquecimiento para todos, aprenden a comportarse: no subir los codos no estirarse para alcanzar algo en lugar de pedirlo por favor, no hablar con la boca llena ni portarse con melindres, es el momento de contar lo sucedido en el día, anécdotas, chistes, planes, pedir ayuda o consejos sobre algo o avisos y recordatorios.

Faltan más costumbres, luego sigo.