Resulta que en los tiempos que corren, las personas se manejan más por emociones que por su cabeza. Desde siempre ha sido problema en las relaciones interpersonales no saber reconocer nuestros sentimientos y menos manejarlos, pero por lo menos la mayoría de las personas del siglo pasado teníamos una educación que obligaba a controlarla, hoy sabemos que lo mejor es identificarlas, ponerles nombre, descubrir las causas y aprender a manejarlas para evitar colisiones con el resto de los mortales.

Pues la idea es evitar que los hijos pasen una vida miserable sufriendo innecesariamente, no hay que olvidar que el nivel de suicidios entre niños, adolescentes y jóvenes crece cada día, unos por perder en el juego, por ser motivo de burlas sin sentido, porque rompieron con novio o novia, porque no tienen dinero para sus antojos, porque sienten que su vida no tiene sentido ni a nadie le importa, etcétera, así de sin sentido resultan sus motivos.

Y resulta que hay muchos padres por ahí que tampoco saben reconocer sus sentimientos, sus causas y cómo manejarlos y como nadie da lo que no tiene es necesario que también aprenda y sí aprendemos juntos y nos ahorramos no solo disgustos gratuitos, rencores y malos recuerdos, lo mejor es aprender desde bebés, pero nunca es tarde y siempre es necesario.

El término es inteligencia emocional, que es mucho más importante que el IQ, porque las habilidades mecánicas y mentales se aprenden en cualquier trabajo que se obtenga, pero los empleadores prefieren gente que sabe llevarla bien con las personas y no causan problemas ni malos ambientes de trabajo, de modo que la inteligencia emocional y las habilidades de relajación son críticos para el éxito de cualquier persona.

Aceptemos que es difícil ayudar a los niños con el comportamiento emocional sean gritos, lágrimas, un gran berrinche lo que sea es difícil encontrar cosas que los calmen en el momento, decirles que se tranquilicen no funciona, seguro todos hemos recurrido a tácticas disciplinarias poco efectivas en algún momento, funcionan a corto plazo pero a la larga no, los hijos necesitan más de sus padres.

La mayoría de los niños todavía no han aprendido la diferencia entre sus emociones y su comportamiento. Sienten algo que no entienden completamente, y ellos reaccionan (atención no se fijen solo en sus hijos también en sí mismos) cuando ellos enfrentan disciplina o consecuencias por ese comportamiento el mensaje que reciben es que sus emociones, las mismas de todos los humano vivos y únicos son malas, cuando continúan sintiendo esas emociones infieren que ellos mismos son malos.

Mientras que lo que realmente queremos es darles herramientas para reconocer las emociones, Reflexionar sobre el mensaje que están enviando los sentimientos y decidirse a tomar acciones positivas.

Calmarse para poder escuchar sus emociones en lugar de alejarlas o darles rienda suelta, ponerles nombre, y aclarar la causa, existen en el mercado tarjetas con ilustraciones con diferentes emociones o las hacemos en Facebook y WhatsApp todos los días nos llega emojis hacer nuestras tarjetas donde puedan encontrar el nombre de lo que sienten y preguntarles ¿por qué? (no tengo el jueguito X ... pero tienes esto y esto y esto fíjate en lo mucho que tienes si quieres el jueguito guarda un poco de tu dinerito para que lo puedas comprar) (te dijeron cosas feas aviéntales un beso y ríete de ti así no lo harán porque ya no tendrá efecto).

Ayudarles a encontrar o que hagan un lugarcito, un espacio seguro solo para ellos donde refugiarse y encontrar su calma ser ellos mismos, en lugar del rincón de castigo el de calma, decorado justo con las tarjetas, su peluche o cobijita o juguete preferido, carteles que le ayuden a superar los momentos difíciles en lugar de luchar contra ellos, utilizar los afiches para crear una tranquilizante esquina para calmarse y ayude a desarrollar la inteligencia emocional y manejar los sentimientos difíciles, ayuda los cuadernos para colorear con ese tipo de ilustraciones y los cuentitos sobre niños superando dificultades, si ellos crean su espacio seguro lo utilizan.

También ayuda enseñarles la respiración consciente que salva de tantas cosas entre ellas el enojo, la frustración, la depresión, es muy preocupante el umbral tan bajo de tolerancia al dolor y la frustración necesitan deporte que les haga más recios.

Aunque los hijos sea razonablemente bien portados, todas estas cosas las necesitan también como seguro muchos papis, todos necesitamos aumentar la inteligencia emocional reconocer nuestros sentimientos y saber manejarlos, si queremos ser felices debemos dejar de reaccionar a lo que sentimos en el momento, tomando decisiones sin pasarlos a la cabeza para luego arrepentirse, tener en cuenta que los sentimientos van y vienen y no se puede vivir a base de sentimientos, muchísimos no sentirían ganas de ir a trabajar hoy o me voy ya no siento nada por ti, el amor no es un sentimiento es una decisión.

Importante también recurrir a médico y psicólogo porque también puede suceder que la causa de su comportamiento sea neuronal y es importante descubrir a tiempo y tratamiento a tiempo puede solucionar muchas situaciones.