$!Las mujeres somos las perfectas agentes de cambio: Lissy Bernal

“Las que somos mamás, las que somos hermanas, tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno para platicarle al hermano ‘sabes qué hermano, deja de ser machista con tu novia’, porque no te gustaría que me trataran así a mí”, expresa.

Para la mazatleca las mujeres deben tomar las riendas de su entorno, dado que una mujer que ejerce su libertad, es alguien feliz, es por eso que pide que todas luchen por sus metas, que no se limiten, ni tengan miedo de intentar ser independientes.

“Tienes que agarrar la responsabilidad en parte de tu entorno, porque al hombre que tú educas como madre, estás haciendo el bien a la siguiente generación de mujeres”, señala.

“Tienes que influir en que el entorno sea más favorecedor para crear una sociedad sana, una sociedad donde la mujer no cumple metas, sueños, es una mujer que no es feliz, y una mujer que no es feliz no va a hacer un entorno feliz”, agrega.