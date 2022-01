Literatura ante series: máscara contra aburrimiento

A veces me pregunto si la actual crisis de literatura mexicana es porque los escritores ven demasiadas series... y de paso, también los muy pocos lectores. Me refiero a que van más de 15 años que no vemos que una novela mexicana o un libro de poesía o ensayo tengan impacto continental. (El reciente premio Alfaguara no vale, eso es mercadotecnia pura).

Por su impacto mediático y cambio de temática, En busca de Klingsor, de Jorge Volpi abrió varias compuertas a fines de los 90, aunque le criticaron que parecía best seller y lo fue. Luego hubo fenómenos que duraron poco más de año y medio que van desde Diablo Guardián a Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, con una sano intermedio de Canción de tumba o la obra noveléstica de Enrique Serna.

No tenemos una apuesta novedosa consistente desde escritores como Daniel Sada y Fernando Del Paso.En general, y salvo honrosas excepciones, cada vez hay menos lectores. Internet, las redes sociales, los dispositivos digitales y el universo paralelo de los videojuegos están acabando con el habito de la lectura.

Los más jóvenes, secuestrados por la telaraña cibernética que hasta enredada hoy los postes de Mazatlán, ya no leen ni en defensa propia. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, y es un fenómeno global.

Ahora entramos a una etapa en que la raza desayuna y come viendo una serie en su teléfono y mata tiempo en la oficina atrapados en folletines intrincados, situados en universos coreanos o turcos.

En sus diarios, distintos escritores hablan mucho de películas. Los del Boom, como Julio Cortázar o García Márquez, en sus cartas hablan todo el tiempo de cine. Claro que la “educación visual” rebaja en cierto modo el detalle en la escritura. Pero si lees todo el tiempo tampoco debe notarse. El afán por la traducción y por el “estilo del español” neutral, la atención desmedida a la figura del escritor y, creo, no guardar el manuscrito en el cajón uno o dos años antes de publicar, han contribuido más a la crisis actual, afirma el escritor Jaime Mesa.

Claro, pero era cine de a de veras los que veían aquellos escritores. Y no lo digo por las salas: vivieron los grandes momentos de Fellini, Antonioni, Buñuel, Román Polanski y los inicios de Coppola y Woody Allen. Lo más chafa eran los westerns, el género populachero en los 60. ¿Alguien ya vio “Mil colmillos”? (HBO-Colombia) Dejé de verla al inicio del episodio 4 cuando empezó a parecerse a “Lost” con todo lo esotérico e instalaciones científicas en la selva? Nada más quisiera saber si los monstruos son vampiros, chupacabras colombianos o zombies amazónicos.

Luego seguí la recomendación de ver Station Eleven y en el segundo capítulo ya me parece un The Walking Dead sin monstruos, revuelta con El año del fuego, (ahí sale una escena como la del actor del Día de la Independencia, pero con Star Wars)... Ya no sé si la serie sigue por el mismo derrotero shakespereano o se pone más interesante.

El inicio del segundo capítulo me recordó Jesucristo Superestrella. Todos los Apocalipsis se parecen a La nueva Edad Media de Umberto Eco, aunque él no la vio tan pop y hierática como Shakespeare.A veces veo con mi hijo El joven Sheldon y hay demasiados chistes tomados de los viejos Simpsons o Friends.

En fin, ese es el problema las series de las plataformas: se están volviendo previsibles como las telenovelas de Valentín Pimstein, donde la Cenicienta en turno se casaba con el hijo junior de la patrona y las pérfidas hermanas enemigas se vestían con un estampado igual.

Por lo pronto, yo ya no veré ninguna serie que trate de un policía atormentado que investigue crímenes rituales, en un tenebroso bosque: sea gringo, alemán, nórdico o mexicano. Hay mejores series y libros en espera. Pero, ¿dónde en nuestro idioma?