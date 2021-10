Lo que hay que enseñar a los niños para su seguridad

Hace 50 años no se nos habría ocurrido tener que enseñar a nuestros chiquitos cómo protegerse, las puertas de las casas estaban abiertas, los chiquillos entraban y salían a jugar con sus amigos en la calle. Hoy es una de las principales preocupaciones de cualquier padre de familia que a sus hijos le pueda ocurrir algo malo.

Desde que nace el bebé, los padres se preocupan y es normal, toda la vida así fue, pero hoy nos rebasa porque la violencia nos rodea, está desbordada de manera que no siempre se puede estar juntos y con el control.

Está en nuestra naturaleza, desde que llega el bebé, nuestros cerebros tienen cambios dirigidos a priorizar sus cuidados y protección.

Claro que no debemos asumir el estilo educativo sobreprotector y aprensivo, pero entonces hay que asegurarse de que los hijos saben protegerse en la medida de sus posibilidades y porque a medida que crecen y ganan independencia, tendrán que separarse de nosotros, desde la escuela a la que nosotros no podemos ir y muchas actividades que en su crecimiento son necesarias.

Algunas pautas básicas para que aprendan a protegerse, en el entendido de que cada familia es única y tendrá que implementar algunas otras, según sus circunstancias, pero algo básico con qué comenzar, a lo mejor les sobran algunas, pero necesitan inventar otras, por lo pronto examinemos nuestra vida de familia y actividades para descubrir, desde dónde puede venir el peligro y tomar las precauciones necesarias de acuerdo al estilo de vida y la edad.

Tampoco se trata de asustarlos, no hay que dar mucha explicación de lo que les puede pasar si no las siguen, son reglas que deben aprender desde pequeños como cualquier otra regla, la explicación simple, sin asustarle.

La primera es que no abran la puerta ni contesten teléfono si están solos en casa, para contestar siempre, solo o no solo hacerlo con el número de teléfono, no dé el nombre de la familia y preguntar quién habla, si no es conocido, decir que están equivocados y colgar.

Por otra parte, el bullying ocurre cada vez a edades más tempranas y hace mucho daño, hay que estar pendiente que no sea el nuestro quien lo hace, hacerles conciencia de lo mal que se siente, hazle tantito y que te diga cómo se siente, y castiga si sabes que lo hace a otros, con un castigo que se pueda cumplir y que le enseñe.

Es importante hablar con el niño del tema, los más tímidos y solitarios suelen ser las víctimas preferidas de los acosadores y debes saber qué hacer, hay que explicarle que si otro niño se burla de él, le humilla o le agrede físicamente debe pedir ayuda, que eso no es símbolo de debilidad sino de inteligencia.

Un punto importantísimo que tiene muchas consecuencias, porque se puede dar en la misma familia, es el no permitir que le toquen, desde pequeño debe saber que su cuerpo es suyo y los demás no tienen derecho a tocarlo.

Los besos, caricias y abrazos están dirigidos a las personas que conoce y quiere, con las que mantiene cierto grado de intimidad, por eso es importante nunca obligarles a besar o les besen personas que no conoce.

Los parientes y amigos de la familia, si hay mucha convivencia, y solito se da que él quiera bien, nunca obligarles, y lo que se refiere a tocar hay que explicar que hay de caricias a caricias, en donde nadie debe y personas que por ningún motivo deben hacer caricias de ninguna especie. Pero con la seguridad de que se va a creer en lo que el hijo dice que tenga esa confianza, para decirlo y se tomen las medidas.

Explicarle además que hay ciertas partes del cuerpo que los demás no pueden tocar, ni siquiera las personas de más confianza y si algo así ocurre debe negarse y gritar y decirlo inmediatamente.

De las primeras cosas que deben aprender es el nombre de su familia de su papá y de su mamá completos, y los números de sus teléfonos, quizá si esto es mucho, un carnet prendida en su ropa y la dirección de su casa, ya sabemos que basta un segundo para perder de vista al niño y hoy, que siempre andamos con la vista clavada en el celular, es más evidente, o si estamos en una multitud de personas.

Por eso es importante explicar que si se pierde, no se mueva del lugar donde está, también puede pedirle ayuda a un adulto, preferentemente otros padres con hijos.

Es importante que se sepa bien su nombre el de sus padres su dirección y teléfonos.

Aprender la diferencia entre los buenos y malos secretos, porque en muchas ocasiones los acosadores o pederastas juegan el arma de los secretos con los niños, hay que explicarle la diferencia entre los buenos y los malos secretos, la regla es que no le hagan sentir incómodo, le asusten, le entristezcan, o le preocupen, debe contárselos a sus padres, sabiendo que no le van a regañar.

Faltan puntos importantes, pero será la próxima porque se alarga mucho.