Esculpida en la roca, nos llega en imagen el espíritu de los nabateos, dejando entrever la laboriosa actividad de sus gentes, enclavadas en un rincón de paso entre Palestina, el otrora poderoso Reino Persa y el poderoso Egipto.

Desde su privilegiada ubicación decidieron orientar sus esfuerzos en establecer relaciones comerciales con sus vecinos habitantes, logrando, de esa manera, un notable desarrollo, dadas las condiciones limitantes del lugar en donde estaban, además de lograr una relativamente prolongada independencia.

El origen de este pueblo se ha especulado como arameo, aunque algunos se inclinan a considerar una procedencia distinta, pues, aunque su cultura ciertamente posee referencia con la cultura aramea, sin embargo, los vestigios de su religión y de su escritura causan incertidumbre sobre ese origen.

Los nabateos se establecieron en la Península Arábiga y algunos los consideran procedentes de la parte suroeste de esa península, en el territorio actualmente ocupado por el país del Yemen, pero la diferenciación cultural con los habitantes de esa zona abre una nueva hipótesis, según la cual ellos procedían de la parte norte de dicha península.

Aunque poseedores de escritura, no dejaron notables documentos hablando sobre ellos, fue Diodoro de Sicilia, un historiador acompañante de Alejandro Magno, de quien procede la información más antigua sobre ellos, él escribió en el año 30 a. C., pero su información se remonte hasta el Siglo 4 a. C.

Según Diodoro, en el siglo antes mencionado, las errantes tribus de los ancestros nabateos se establecieron en al norte del Neguev, colindando con el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, donde aprovecharon su ubicación como paso de caravanas para desarrollar la actividad del comercio, según el mismo Diodoro, por un tiempo ejercieron la piratería, atacando las naves mercantes que cruzaban la zona.

Según parece el objetivo de su actividad de piratería, tenía como objetivo contrarrestar la actividad comercial ejercida por el reino heleno-egipcio de los ptolomeos, con quienes compartían la zona, finalmente fueron atacados por los egipcios, obligándolos a dejar esa actividad.

En la Biblia aparece este pueblo, estableciendo alianza con los asmoneos en su lucha para alcanzar la liberación del pueblo judío en contra del rey Antíoco.

El legado de los nabateos queda escrito en sus monumentales, hoy declarado patrimonio de la humanidad, obras causando admiración sobre sus constructores, en un lugar al parecer inhóspito por sus limitaciones, en su antigua capital Raqmu, hoy conocida como Petra, dejando una muestra del ingenio creador del hombre, partícipe del poder creador de Dios.