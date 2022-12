Monserrat Gómez, la cantante que quiere ser Reina

La música es la más grande pasión de Monserrat Gómez; una joven soñadora que busca vestirse de Reina del Carnaval de Mazatlán 2023, ‘Déjà vu’.

La Máxima Fiesta del puerto no es desconocida para Tariana, nombre con el se que se le conoce en el mundo de la música, pues apenas en el 2020 tuvo la oportunidad de cantar el tema oficial del Carnaval junto al cantante de regional mexicano Roberto Jr, en ese año se acrecentó su deseo por ser soberana; un sueño que tiene desde niña y que nació al ver los desfiles de carros alegóricos los Domingos de Carnaval.

“Tuve la fortuna de estar en él área musical del Carnaval, pero esta experiencia es totalmente diferente, dar el giro a la candidatura a Reina hace que me tenga que preparar tanto física como mentalmente, y con clases de pasarela, oratoria, y sobre todo buscar estar preparada en todos los aspectos para lo que se presente al final, no me pudo tocar mejor año, y aquí estoy”, dijo Monserrat Gómez en entrevista para Noroeste.

La joven artista de 21 años explicó que ser Reina de Carnaval es el sueño de toda niña mazatleca.

“Cuando niña tuve contacto por el Carnaval y se encendió en mí ese sueño de ser parte de él. Creo que con mi seguridad, mi confianza, y el apoyo de mi familia, se puede lograr”.

De ganar esta contienda le gustaría que la recordaran como la “Cantante que fue Reina”, y es consciente de que esta experiencia le puede dar la exposición necesaria para continuar con su carrera musical que es una de sus prioridades.

Tariana se está preparando arduamente para dar pelea en la noche de Elección de Reina, que se llevará a cabo el próximo 28 de enero, pero a la par está disfrutando de estos meses de competencia, pues sabe que es una experiencia que cambiará su vida en todos los sentidos.

En cuanto a la relación con las 10 candidatas que comparten su sueño de ser la Reina del Carnaval dijo que tienen una convivencia muy sana, y hasta el momento divertida y sin tensiones.

Por otro lado, agradeció el apoyo de su familia y amigos que fueron los cómplices para que este año hiciera el casting para ser una de las candidatas, y es el apoyo que tiene para no rendirse y llegar hasta el final de contienda.

Finalmente dijo que no tienen un evento favorito de Carnaval, pues le encanta todo el conjunto que hace a esta fiesta desde las coronaciones, el desfile de carrozas reales, hasta los premios culturales que son parte de él.

Nombre: Montserrat Gómez

Porra: Rosa fuscia

Edad: 21 años

Padres: Verónica Osbayde Méndez e Ignacio Gómez

Ocupación: Cantante y compositora mazatleca, bailarina de ballet clásico y flamenco y estudiante de la licenciatura en nutrición

.