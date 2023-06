Sigo con el tema, porque resulta que los científicos en esta rama del saber están ahora sí que como con juguete nuevo, hoy con el desarrollo tecnológico pueden hacer estudios y probar muchas cosas que se intuían y hoy ya se saben y se pueden probar y hacer estudios con muchos sujetos.

Desde que mis hijas estaban chicas (mañana cumplimos 60 de matrimonio) ya sabíamos que los alimentos muy procesados influían no solo en el aprendizaje sino en el temperamento, hoy ya no es una suposición, en aquel entonces no eran ni con mucho la cantidad de procesados que además son chatarra y con singular alegría seguimos dándoles a los hijos sin tener en cuenta todo el daño que pueden causar.

Es un hecho que hace 100 años las enfermedades no se manifestaban casi como pandemia, claro que había diabéticos, pero no niños de 10 años, hoy es una de las grades causas de muerte, lo mismo que el cáncer que brota por todos lados y se lleva a mucha gente, antes existía pero no en esta cantidad, y así nos podemos seguir con muchas otras que casi ni existían o de plano son nuevas.

Vamos a seguir peleando con niños que no pueden controlar sus emociones, que no pueden poner su atención en nada por más de tres minutos, y claro no pueden aprender, etcétera, y con adultos en las mismas condiciones porque lo que le hace daño a un niño también se lo hace a un adulto, las depresiones, la ira incontrolada, la desgana, y dificultad para mantener la atención, les pasan a unos y a otros no importa la edad. Y curiosamente y es muy notorio y preocupante el número de personas muy jóvenes que se quitan la vida y su familia no entiende por qué.

Si seguimos haciendo lo mismo sucederá lo mismo, pero al doble o más, hoy se sabe sin ninguna duda que la actividad del cerebro no comienza ahí sino en el aparato digestivo, las neuronas comienzan a ser neuronas ahí, la sincronía entre el cerebro y los intestinos define que todo funcione o nada funcione. De modo es que efectivamente somos lo que comemos, mientras no pongamos atención en lo que nos ponemos en la boca seguiremos enfermado de enfermedades crónicas que además se nos dice que no hay remedio y solo nos ponen medicinas para controlar síntomas no para atacar causas y terminamos más intoxicados.

Bueno quede a deber los “como” de las funciones ejecutivas del cerebro, habrá que recordarlas primero: 1.- Inhibir los impulsos, (control inhibitorio) 2.- Recordar la información (memoria de trabajo) 3.- Cambio de situaciones (adaptación a nueva situación, flexibilidad cognitiva) son las básicas que permiten luego ver problemas, aplicar el espíritu crítico y resolverlos.

Es una realidad que todo o aprendemos más rápido y mejor haciéndolo y si es divertido, asombroso, sorpresivo se aprende más rápido. Pero estas tres son capacidades que hay que aprender para que luego en la vida las apliquemos y se logre más fácilmente resolver problemas que a todos nos llegan de una forma u otra. Y saben cómo es una manera divertida además de juegos con reglas y metas, ejercitaros con el teatro.

- Recordar el guion del papel que le tocó, memoria de trabajo.

– Esperar su turno control inhibitorio.

– Que se equivoca el compañero en sus líneas, hay que adaptarse a nueva situación y sacarla adelante.

– Flexibilidad cognitiva. Estas cosas son imprescindibles para el éxito en la vida, si no se sabe controlar en un atasco de tráfico, que saca de sus casillas no sea que también saque la pistola, igual lo pasan mal al tratar de resolver un conflicto de cualquier índole, laboral, familiar, personal, lo que sea como concentrarse en un problema matemático.

Lo mejor de todo es que se ha visto que se pueden entrenar, el mejor enfoque es ir mas allá de lo cognitivo, y saber que hay cosas que perjudica estas funciones ejecutivas que por cierto se localizan en la corteza frontal del cerebro, lo que impide tomar una buena decisión es el estrés, la mala salud y la soledad.

¿Qué podemos hacer para incidir en estas condiciones?

Pues que los niños y adolescentes y sus papás jueguen, compartan, canten, bailen, dibujen, se muevan.

Es decir atender las necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales, tendríamos que darles el valor que tienen lo que llamamos disciplinas secundarias (siendo primarias) vinculadas al juego, educación física, artística y emocional.

Es un tema que tiene muchos lados, pero no quiero revolver así que aquí dejo.