Ni modo, me tocó el Día de la Mujer

Porque un solo día vamos a apapachar, festejar, echar porras, etcétera a los niños, a los padres o las madres, secretarias, enfermeros, albañiles, doctores y demás ramas del quehacer humano cuando lo decente es que todos los días nos tratemos bien, con cariño y generosidad.

Más bien me enojan los “días de”, pero el de la mujer especialmente, por más que quiero adherirme a sus reclamos está tan mezclado, manipulado, que no puedo, a mi ver muy pocas serán las mujeres que no hayan sufrido alguna forma de violencia de género en este país, y no solo de parte de los hombres sino de las mismas mujeres, porque no las cantamos mal, pero gran parte por lo que son criticadas es por esa mezcolanza de exigencias, por exigir derechos que no existen, porque no existen derechos que anulen los derechos de otros, y entiendo el enojo, pero no que se vuelva violento porque no todas somos violentas ni la violencia arregla nada, más bien al contrario, aleja a posibles ayudas.

Por qué es tan difícil entender tanto de las feministas radicales como de las autoridades que los problemas no se solucionan atacando las consecuencias sino las causas; ¿cuáles son las causas del machismo?, ¿dónde comienza todo?, ¿se necesita que nos lo digan?

Salieron de familias en las que así se vive con un machote que enseña a sus hijos como se trata a la mujer y una mujer que no tiene idea de lo que ella vale y no es capaz de parar en el primer momento la falta de respeto.

Por donde comienza: porque a menos que se la llevaran por la fuerza tendría que haber hablado mucho con ese que en principio le gusta y conocer sus razonamientos, sus principios, sus costumbres y modos en su familia, y correr lejos cuando ve que no es buena idea ese compromiso, pero si las chicas crecen pensando que su único fin en la vida es tener un hombre, hoy ya no se puede esperar así nomás que la mantengan ojalá encontrará uno, pues más bien ella le correteará y no le dejará hasta que lo consiga, si alguna vez él le dijo cosas lindas ya se la ganó, y no estoy inventando, con estos ojitos y soy psicóloga.

Aunque no nos guste la raíz de todos los males o de todos los bienes está en la familia y la educación que ahí se recibe, y al final de cuentas ¿con quién pasan más tiempo los hijos cuando son chicos? Con mamá, y si ella le consiente todo a los varones, los hace dependientes, les tapa sus faltas en lugar de que asuman sus responsabilidades, les permite ser exigentes y tratarla como sirvienta que más va a salir se ahí sino un machito que no necesitó ni el mal ejemplo de su padre, que a lo mejor ni forma parte de la familia porque ella misma se fue con el que le dijo cosas bonitas si averiguar nada más y luego la aventó, tampoco lo estoy inventando y no pasa solo en niveles económicos bajos pasa en todos.

Y si a las chicas les enseñan que tienen que hacerle la cama al hermano y hacerle el desayuno o cena en fin atenderlo y su único horizonte es atender a un hombre y ese es todo su valor que esperamos que suceda sino otra que tendrá siempre por encima un machito. ¿Dónde están y en qué piensan esas madres, que con tal de tener un hombre que las mantenga se meten con uno y con otro poniendo en peligro a sus hijos, los violadores agarran parejo cuando son niños los que están a su alcance, donde están que no se dan cuenta que el mismo padre les viola.

Nuestra responsabilidad en este asunto de la violencia no es poca, nada la justifica, pero es en esas familias que no lo son realmente, en casas que no son hogares donde comienza todo, culpamos a los hombres y es legítimo, se están pasando, pero nosotras también en el afán de ser reconocidas, valoradas y libres estamos llegando al otro extremo que es el libertinaje, y el “porque me da la gana” ayudadas por el poderoso LGBT que se infiltra por todos lados y no se dan cuenta cuán manipuladas y poco libres están siendo.

“Me acuesto con quien me da la gana cuando me da la gana, me visto desvisto por la misma razón”, y se visten de manera que incite la violencia y se acuestan con quien no volverán a ver resultando embarazos no deseados y exigencia de aborto libre.

Uno puede hacer lo que se le dé la gana, pero no endilgar a otros las consecuencias de sus actos, se llama responsabilidad, y no podemos ir por la vida así, eso no es ser libre todo lo contrario, y pasar sobre los derechos de otros máxime si es alguien a quien precisamente debes proteger, aunque te den permiso es un crimen, no importa cuántas niñas resultan embarazadas, la solución está en la familia que educa y enseña principios altos, no superficialidades, consumismo, irresponsabilidad, falta de respeto.

En el movimiento feminista hay de todo, como en todo, solo que no han sabido filtrar las causas por las que luchan, gente valiosa, preparada, responsable, honesta y las otras que no saben que son si mujeres o no o las dos cosas o algo más, y no entienden que las personas para tener derechos también tienen que aceptar responsabilidades.

Leí muchas reflexiones sobre el tema, bonitas, otras tristes, o de plano desgarradoras, me llegaron pero una en especial, que siendo bonita resulta que parece que mucho sufrimos primero por no darnos cuenta del valor que tenemos por el simple hecho de ser personas y además mujeres, el hecho de la capacidad de dar vida con ayudita pero sí, y esa capacidad de darnos y olvidarnos de nosotras que como todo no son buenos los extremos, se llamaba así “Me olvidé de mí” quien lo escribió nunca captó que en eso consiste el amor, qué pena.