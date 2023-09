Con una reunión de amigos, de familia, Grupo Editorial Noroeste celebró su 50 aniversario de fundación.

En las instalaciones del Centro de Convenciones se realizó un desayuno-convivencia, al cual asistieron directivos, socios, empresarios, colaboradores e invitados especiales de esta casa editorial.

El director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, expresó un mensaje de bienvenida a los presentes, a quienes agradeció el apoyo que a través de los años ha recibido esta editorial, la cual se ha caracterizado por ser un contrapeso del poder, y por defender los Derechos Humanos y el de la libertad de expresión.

A su vez, Daniel Moreno, director de Animal Político, disertó con los presentes la ponencia “Riesgos y costo de la desinformación”, en la cual aseguró que nuestro trabajo como comunicadores de un medio informativo es dar un servicio a los lectores, no es un trabajo para el poder.

“Hoy que se están cumpliendo estos 50 años, tenemos que recordar que nuestro trabajo, el trabajo de los periodistas es increíblemente efímero, y que siempre tenemos que estar construyendo lectoría, credibilidad y trabajo pensando hacía adelante”, afirmó.

“No solo hay que cubrir sino informarles a los lectores si es viable, si es buena la propuesta, si esta aterrizada, si no, y eso es uno de los retos fundamentales y por eso nos interesa hablar, y precisamente Noroeste es un ejemplo de ellos”.

Comentó que hay un crecimiento sostenido de información no verificada, de información falsa sobre todo en redes sociales.

“En realidad estamos ya en una dinámica en donde la gente se va topando con la información y a partir de eso la va consumiendo, pero por desgracia consume una realidad que es crítica, y en donde las marcas tienen menos peso”.

Comentó que en el 2018 se realizó una campaña de desinformación tremenda en el País, ya que hubo un crecimiento de la desinformación y eso es a raíz de la llegada de López Obrador al poder.

“El periodismo (al Gobierno) no les gusta, no les gusta rendir cuentas, no les gusta que los revisemos, pero sobre todo no les gusta que nuestro trabajo es un servicio para los lectores, no es un servicio para el Gobierno, ni siquiera nos levantamos en la mañana diciendo cómo vamos a golpear al Presidente, al Gobernador, o Alcalde, ese no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es darle un servicio a los lectores convencidos de que la información es capital para la toma de decisiones cotidianas”, comentó.

Exhortó a los presentes a que antes de compartir alguna información, verificar la fuente, que tanta credibilidad tenga, para evitar caer en la desinformación.