Oyuki Loc festeja sus 15 años de vida

Muy contenta y radiante, Oyuki Loc Sánchez festejó en compañía de sus seres queridos sus 15 años de vida, con una misa y una fiesta inolvidable.

La cumpleañera agradeció a Dios tan importante acontecimiento, por lo que junto a sus padres, Brenda Flores y Dagoberto Loc, asistió a la Parroquia la Inmaculada Concepción de la Comunidad de La Concha, en donde le agradeció al Todopoderoso por bendecirla con las bondades que les ha dado.

Sus padrinos fueron Glen Arenas y Cukis Loc, quienes con gusto aceptaron la invitación de Oyuki.

Las bendiciones, abrazos y detalles para la quinceañera continuaron en la recepción que se ofreció para brindar por ella.