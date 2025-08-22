Gente
Oyuki Loc festeja sus 15 años de vida

La cumpleañera se festejó en compañía de sus seres queridos y amigos
Marisela González |
22/08/2025 15:05
Muy contenta y radiante, Oyuki Loc Sánchez festejó en compañía de sus seres queridos sus 15 años de vida, con una misa y una fiesta inolvidable.

La cumpleañera agradeció a Dios tan importante acontecimiento, por lo que junto a sus padres, Brenda Flores y Dagoberto Loc, asistió a la Parroquia la Inmaculada Concepción de la Comunidad de La Concha, en donde le agradeció al Todopoderoso por bendecirla con las bondades que les ha dado.

Sus padrinos fueron Glen Arenas y Cukis Loc, quienes con gusto aceptaron la invitación de Oyuki.

Las bendiciones, abrazos y detalles para la quinceañera continuaron en la recepción que se ofreció para brindar por ella.

  • $!Oyuki entre sus papás, Brenda Sánchez y Dagoberto Loc, y hermanos, Kendra, Dagoberto y Maylin Loc.
    Oyuki entre sus papás, Brenda Sánchez y Dagoberto Loc, y hermanos, Kendra, Dagoberto y Maylin Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La quinceañera entre sus abuelitos, Rosario Pardo y Dagoberto Loc.
    La quinceañera entre sus abuelitos, Rosario Pardo y Dagoberto Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Oyuki entre sus padrinos, Glen Arenas y Cukis Loc.
    Oyuki entre sus padrinos, Glen Arenas y Cukis Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La cumpleañera entre sus tíos, Pablo Herrera y Briseida Loc.
    La cumpleañera entre sus tíos, Pablo Herrera y Briseida Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Oyuki entre Ricardo, Danely, Carlos y Brianda Loc, Ricardo Rodríguez y Karla Loc.
    Oyuki entre Ricardo, Danely, Carlos y Brianda Loc, Ricardo Rodríguez y Karla Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Elva Loc, Lupita Plata, Oyuki Loc y Jacqueline Plata.
    Elva Loc, Lupita Plata, Oyuki Loc y Jacqueline Plata. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Viana, Yaciria, Oyuki, Juan Carlos, Vania y Valenia Loc.
    Viana, Yaciria, Oyuki, Juan Carlos, Vania y Valenia Loc. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Valentina Loc, Alannis Avena, Arianna Herrera, Estefania Zamorano, Leslie Hernández, Oyuki Loc, Camila Arenas, Vanessa Silva, Meredyth Camacho, Kayla Flores y Michelle Avena.
    Valentina Loc, Alannis Avena, Arianna Herrera, Estefania Zamorano, Leslie Hernández, Oyuki Loc, Camila Arenas, Vanessa Silva, Meredyth Camacho, Kayla Flores y Michelle Avena. ( Fotos: Cortesía)
  • $!César Medina, Alfonso Loc, Carlos Loc, Oyuki Loc, Antonio Cabanillas y Christopher Hernández.
    César Medina, Alfonso Loc, Carlos Loc, Oyuki Loc, Antonio Cabanillas y Christopher Hernández. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Mario Orantes, Briseida Flores, Leyton Flores, Linda Olascoaga, Oyuki Loc, Ángela Hernández, Rosalina Guzmán, David Betancourt y David Flores.
    Mario Orantes, Briseida Flores, Leyton Flores, Linda Olascoaga, Oyuki Loc, Ángela Hernández, Rosalina Guzmán, David Betancourt y David Flores. ( Fotos: Cortesía)
