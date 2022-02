Periodos sensitivos

Quedamos en que los valores practicados como hábitos operativos buenos terminan siendo virtudes, que la inteligencia y la voluntad son el camino para lograrlos y al ir practicándolas nos hacemos más libres, lo que no es poca cosa porque solo los libres están en capacidad de amar y ser amados, porque amar significa darse y quien no es libre no tiene que dar ni sabe recibir.

Para aprender estas cosas como en todas las demás, hay periodos en los que es más fácil hacer determinadas cosas, no depende tanto de la edad sino de la madurez, hay niños que aprenden a hablar o caminar muy pronto y otros muy tarde y ninguno está mal, pero si se puede decir que hay una media alrededor de ella es que sucede.

Aprender a andar en bicicleta si tienes tres o cuatro años en un ratito, si se cae no es más que de poquita altura no hay daño, pero si comienzas a los 20 los trancazos son más duros y se tarda más, se logra pero con mucho más esfuerzo que si se hiciera siendo pequeños.

Los idiomas, si los aprendes cuando estás aprendiendo a hablar se dan solitos, más avanzada la edad ya hay muchos estorbos. Se logra, pero con más trabajo.

Lo mismo pasa con los hábitos operativos buenos, enseñar a un chiquito el valor de la justicia simplemente no capta, pero un adolescente la trae en la punta de la lengua, lo que necesita es saber qué significa y en qué consiste.

Por otro lado, enseñar a un pequeñito la utilidad y bien de ser ordenados es simple y se consigue bastante rápido (mientras estén los padres pendientes, claro), pero si quieres enseñar el orden en la adolescencia lo que se conseguirá son chispas, enojos, muchos malos momentos que además entorpecen cualquier otro aprendizaje.

Para tener una idea de qué y cuándo, se los apunto:

De 0 a 7- Obediencia, sinceridad, (específicamente no mentir) orden y generosidad.

De 8 a 12- Fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia, pudor.

De los 13 a 15- Pudor, sobriedad, sociabilidad, amistad, respeto, sencillez, patriotismo.

De 16 a 18- Prudencia, flexibilidad, comprensión, lealtad, audacia, humildad.

Y desde chiquitos hasta adultos, la alegría y optimismo. Bueno eso es más o menos las edades en que se les facilitan esos aprendizajes, no significa que no les hables a los más chicos de amistad o laboriosidad porque les encanta ayudar y aprender a hacer cosas, también eso hay que aprovecharlo.

También hay un momento en que los chiquitos son pudorosos naturalmente, no les gusta que les vean “bichis” y hay que aprovecharlo y no quitárselos comprándoles biquincitos porque se ven lindas, luego a ver cómo logras taparlas en todos los sentidos.

Ni qué decir que para poder enseñar, primero necesitamos saber en qué consiste cada cosa además de estar, y estar significa no como bulto u ocupado en sus cosas, sino como alguien que estando en lo suyo puede soltar y atender, cuando hay que escuchar, corregir, enseñar, apapachar, consolar y claro, jugar que es el mejor medio para aprender.

Y si alguno de estos valores no tienen claro en qué consisten, como me dicen mis hijas, pregúntale a Google; y si en alguno seguramente fallamos no hay problema, como ya dije el ejemplo de lucha es el mejor maestro, muy bueno lograr tener también eso que nos falta.

Y para conseguir estos aprendizajes, no olvidar eso de la inteligencia y la voluntad, es decir que los padres deben tener una buena cantidad de motivos para chiquitos y mayores que muevan su voluntad a hacer lo que se les pide. ¿Qué clase de motivos?

“Si no estudias, vas a ver el castigo que te ganas”,... mal, los castigos deben estar establecidos y conocidos por las reglas de la casa que debemos tener, el miedo puede llevar a hacer lo que corresponde, pero no hace adquirir hábitos buenos.

“Si estudias te doy dinero” es un motivo apenas más elevado, pero que confunde al hijo. En cambio, si el muchacho estudia porque es su deber, estamos mejor ya, hay motivos superiores: por amor a sus padres, por amor a Dios, por amor a su país, a su familia, a sus amigos, porque ahorra tiempo, porque ahorra enojos, porque duran las cosas y ahorramos, porque aprendes a valerte por ti, porque es lo correcto, por respeto, por salud. Los mejores motivos son los trascendentes, los que sacan lo mejor de uno mismo.

Una cosa a tener en cuenta, que para vivir la virtud no basta con comportamientos externos sino que la rectitud de los motivos es esencial; si un chico le da dinero a otro ¿es una acción buena o mala? Depende, si le está regalando de su dinero al otro que no tiene para comer, claro que es buena, es generosidad. Pero si le está dando el dinero para que se deje copiar en el próximo examen, es claro que no hay virtud, aunque es el mismo dar dinero.

Hay chicos que son generosos con sus tres amigos, pero tratan con indiferencia a los demás, o que son muy trabajadores en lo que les interesa (sus hobbies, deportes etc.), pero incapaces de hacer algo que no les interesa personalmente o por alguien.

¿Hay virtud? algo sí, pero falta que trasciendan el beneficio propio.