La neurociencia trabajando en serio, hoy tiene tantas armas para estudiar el cerebro que nos está facilitando tanto el trabajo de enseñar como el de aprender.

Antes decían que chango viejo no aprende nuevos trucos, decían también que las neuronas se van perdiendo sin remedio sin que se regeneraran, hoy sabemos que las neuronas como todas las células del cuerpo humano se están regenerando constantemente todas hasta tener toda la piel del cuerpo nuevecita cada tanto, claro es la que más tarda porque es mucha piel.

Entonces entre otras cosas nos dejaron sin pretexto porque lo único que necesitan esas neuronas como todas las otras células es que las muevas, ejercites y les des buen alimento, está más que comprobado que los alimentos procesados no es que los quitemos de nuestra vida, es que necesitamos usarlos lo menos posible, acostumbrarnos a leer las etiquetas completas, si hay palabras que no se pueden pronunciar déjalo; colorantes, aceites vegetales de semillas (huesos de aguacate o aceitunas, o de coco son los únicos no dañinos) azúcar y harinas refinadas, productos modificados genéticamente, glutamato, conservadores, vergüenza tendría que darnos ser el país mayor consumidor de refrescos, y para rematar ni el agua que nos venden sirve para hidratarnos sino para deshidratarnos aguas muertas con solo dos de los 60 minerales que debían tener.

Mejor lo más fresco posible y procesarlos en nuestra cocina, ¡no tengo tiempo! Debemos dárnoslo y que todos en la familia ayuden, en planear los menús, en la compra y elaboración un día de la semana, si procuramos usar fermentados duran mucho sin echase a perder y son muy buenos para la microbiota y mantenernos sanos en general.

No tiene sentido trabajar mucho y no poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, en lugar de disfrute servirá para pagar médicos y medicinas (ya no nos las dan) a causa de enfermedades que nos buscamos con nuestra manera de disque alimentarnos, que el doctor a lo mejor nos sana pero más probable es que no, recetará medicinas para controlar síntomas, mismas que nos perjudicarán y enfermarán lo que no estaba enfermo, no tiene sentido.

Todo eso sin contar la cantidad de metales pesados que nos caen sin darnos cuenta, este estilo de vida nos mata, pero además impide que el cerebro funcione como debe.