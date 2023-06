Está claro que primero saber qué queremos para luego seguir con cómo, cuándo, dónde; si no se planifica no se organiza el trabajo, y los cómo, lo que en negocios se llama estrategias y políticas, no se llega a ningún lado o si se llega puede ser a donde no queríamos llegar o nos va a costar mucho tiempo y trabajo y desgaste físico y emocional.

El sentido común que no es tan común, no lo traemos genéticamente, se adquiere a base de aprender, de libros, ciencia y sobre todo de fijarnos en lo que sucede en los detalles diarios de nuestro vivir, como pasamos corriendo sin prestar atención y reaccionando en lugar de traer el cerebro encendido y con planes a largo y corto plazo, el resultado es no llegar a eso que soñamos cuando decidimos formar familia, que seguro en nuestra mente era encantadora pero no sucede mágicamente sino con esfuerzo y planes bien pensados.

Un ejemplo: la hija de 2° de prepa ve en la tele un reportaje sobre lo mal que lo pasan muchos pueblos en África, sus necesidades, los niños enfermos, mal nutridos etcétera, la conmueve mucho y decide que terminando su preparatoria quiere ir a esas comunidades a ayudar, lo que es muy loable y lo comunica a sus padres; seguro a los dos se les paran los pelos, papá dice que de ninguna manera es peligrosísimo cosa que a los adolescentes no les significa nada y se enfada; mamá le dice que es un lindo gesto y que tiene un año para investigar todo: requisitos, cómo, cuándo, dónde y con qué, por dónde la ruta de viaje y costos.

Trabaja para ahorrar con mucho entusiasmo, poco a poco se da cuenta que solo en el viaje es un dineral, las vacunas y permisos un engorro de trámites, comentando esto con mamá llega a la conclusión guiada de que tiene más sentido mandar el dinero que va a servir de mucho que gastarlo en trámites y viajes carísimos, desde entonces apadrina niños desde su trabajo.

No es historia inventada es real. Es crianza positiva inteligente y saludable.

3. Establecer expectativas claras: Es más eficaz decirle al hijo qué es lo que quieres que haga exactamente que decirle lo que no debe hacer, cuando le dices que no sea desordenado o que sea bueno no necesariamente entiende qué tiene que hacer; cuando se da una orden o se pide algo es importante estar de frente y ver que escuche y entienda lo que se le dice, hay que dar instrucciones claras y concretas, no importa la edad “por favor recoge todos tus juguetes y ponlos en la caja”, si ya sabe leer un cartelito en su puerta con todas las tareas que debe realizar en la casa después de explicarlas y enseñarle cómo en persona, estamos formando carácter y personalidad no es cualquier cosa, y si es necesario que tengan obligaciones y ayuden y se ayuden mutuamente.

Pero es importante fijar expectativas realistas. Pedirles silencio todo el día, apenas que tengan un enfermo grave, de otro modo no es tan factible como pedir 10 minutos mientras hablas por teléfono, cada padre sabe lo que su hijo es capaz de hacer, si se le pide lo imposible no lo conseguirá y sí conseguirá algún regaño bajar su autoestima.

Debemos enseñar cómo se hacen las tareas, pero es importante dar espacio a la creatividad a pensar en soluciones, importa el resultado no tanto como llegas al resultado, cada quien pica la cebolla como se le hace más fácil y si se pone el toque personal es más satisfactorio, encontrar nuevos modos y caminos es menos aburrido y sobre todo impulsa la creatividad, que es tan importante y ahuyentarla muy malo.

4. Con creatividad, que también los padres debemos ejercitar, podemos distraer a los hijos cuando se pongan difíciles, estrategia útil puede ser distraerles con actividad más positiva, cambiando de tema, iniciando un juego, cambiando escenario (otra habitación) se puede conseguir desviar su energía hacia un comportamiento positivo.

Elegir el momento oportuno también fundamental, parte de la distracción consiste en darse cuenta cuándo una situación se pone difícil el hijo está cansado, nervioso, irritable, molesto porque dos quieren el mismo juguete, darse cuenta puede disipar una crisis antes que estalle. Por eso es tan importante estar no solo de bulto.

5. exponer con calma las consecuencias. Parte del crecimiento y aprendizaje consiste en enterarse de que lo que hacemos trae consecuencias buenas o malas, explicarle esto a los hijos es un proceso sencillo que le animara a comportarse bien a la vez que aprende sobre la responsabilidad.

Hay que darles la oportunidad de hacer lo correcto explicándole las consecuencias de un mal comportamiento que debe ejercerse siempre y sin enojos. Si cumple elógiale, un ciclo de retroalimentación positiva, la coherencia es factor clave de la crianza positiva por eso es importante que a los actos sigan las consecuencias y que estas sean realistas, (quitar el celular a un adolescente por una semana, no lo es)

No olvidar que se aprende más, mejor y rápido cuando es jugando o en forma divertida, además de crear mejores vínculos y recuerdos para su mochila de la vida.