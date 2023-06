Todos quienes se lanzan a formar una familia tendría que dedicar algún tiempito a hablar de lo que significa para cada uno eso de formar familia, qué esperan y cómo esperan lograrlo, y como qué propósitos sería bueno ponerse y cómo implementar las acciones para conseguirlo, y tocar todos los temas desde finanzas, familia política, reglas de la casa, hoy por hoy también la distribución de tareas del hogar, qué valores se vivirán y cómo; si no se hablan antes es difícil que la relación dure, menos si ni siquiera se casan, y entre todo lo que es importante hablar es de los hijos y su crianza, si en algo es importante estar de acuerdo es en esto.

No faltará quien piense que no quiere que les falte nada como a él y estar dispuesto a concederles todo, o quien piense que como a él le educaron es como se debe educar, que igual fue con golpes, palabrotas, excesiva exigencia. La realidad es que hay que ubicarse, no se puede educar hijos como hace 40 años y no se les puede dar todo lo que no tuvimos porque eso no es educar, formar carácter para que puedan manejarse en la sociedad en que les toque vivir.

A mediados del siglo pasado solo sabíamos lo que nos había tocado vivir, apenas unos poquitos libros dando consejos a los padres y muchos de esos libros resultaron ser del peor padre que se pudiera encontrar.

Pues lo que hay que encontrar es una crianza positiva para los tiempos que corren que no son nada fáciles para los niños de hoy, tiempos tan peligrosos tanto para su salud física como mental y psicológica, es decir una manera inteligente, saludable para su salud mental y física, debe llevar mucho sentido común, alegría y juego.

Hay que ponerse de acuerdo en cómo se va a disciplinar a los hijos para no andarse quitando la autoridad uno al otro, sino reforzándola cuando alguno ya le está perdiendo por excesivo uso.

Cada hijo es distinto, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, será un bebé gritón o un adolescente furioso, recordemos que la educación de los hijos es también la nuestra, porque a veces resultará difícil controlar nuestro temperamento o nuestro cansancio, a ningún padre le gusta verse en ese tipo de situaciones y claro, los gritos y la violencia no deben ser opción porque nunca ayudan.

Y si hay otros medios eficaces, gracias a que se ha estudiado mucho sobre el tema y uno es la disciplina positiva que puede contribuir a que los padres fomenten unas relaciones positivas con sus hijos y les enseñen habilidades como la responsabilidad, la cooperación y disciplina, una relación en que se procure la autoestima de todos que es la base de todo lo demás.

Lo primero que hay que tener claro es que no hay hijos malos, solo hay malos comportamientos, lo que significa que no se desaprueba al hijo sino la conducta del hijo.

Los padres en general no quieren gritar ni pegar a sus hijos, si lo hacen es por estar estresados y no ver otra solución, solo que son cosas que nunca dan buen resultado y sí empeoran las cosas afectándole para toda la vida derivando en abandono escolar, depresión, abuso de drogas, suicidio y enfermedades cardiacas.

No faltará quien diga “a mí no me paso nada de eso y lo bien que usaban la chancla o cinturón”, para quien la respuesta es “examina tu autoestima”.

La disciplina positiva en lugar de centrarse en el castigo y lo que no se debe hacer, que indudablemente debe haber una consecuencia si no se siguen las reglas, y deben estar bien claras y cumplirse siempre no solo cuando no tenemos flojera de aplicarlas.

Aquí se pone el acento en generar una relación saludable con los hijos (no significa ser sus amigos o cuates, necesitan padres fuertes) y en fijar expectativas referidas al comportamiento, y la buena noticia es que es un método que funciona y lo primero que logra es una buena autoestima que facilita todo lo demás. Lo que sigue es cómo ponerlo en práctica.

Planificar tiempo a solas con cada hijo. Para tener una relación con cualquier persona es importante pasar tiempo con ella, más si se trata del hijo, el tiempo que sea 20 minutos 5 minutos, tal vez aprovechando otras actividades que realizan juntos, cantar una canción mientras lavan platos o van rumbo a clase de lo que sea, platicar mientras doblan la ropa, lo que de verdad importa es que te centres en tu hijo, así que apaga la tele, el teléfono, ponte a su nivel solos tu hijo y tú.

Elogia a tu hijo por las cosas que hace bien, más bien nos da por centrarnos en lo que hace mal y les reprendemos, pero resulta que muchos de los malos comportamientos son para atraer tu atención, si así lo logra hacemos que se repita. A los hijos como a todos, nos encanta que nos elogien, les hace sentirse amados y especiales, hay que estar atentos cuando hace algo bueno y felicitarlo aunque solo sea haber jugado con su hermano, suma a su autoestima. Será menos necesaria la disciplina. Luego sigo porque ya me pasé.