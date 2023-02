Desde que se conocieron comentaron que hicieron una muy buena amistad y se sintió la buena vibra en el equipo, ya que los cuatro participantes siempre fueron muy cordiales y respetuosos entre ellos. Cabe destacar que forman el cortejo real, Víctor Quiroz, Rey de la Alegría; Antonio Zazueta, Príncipe Real; Cristian Loredo, Marqués Real y Édgar Navarro quien se convirtió en Duque Real.

“Les comentó que tiene un cortejo ahorita Mazatlán muy completo, todos tenemos una rama diferente, algunos por medio de la belleza, otro por el medio artístico, y aquí mi compañero por medio de sus vídeos en redes y yo soy licenciado en Mercadotecnia, y somos una bomba, somos cuatro y podemos hacer algo muy grande, esperen algo bueno”, comentó Víctor Quiroz.

A ambos les gustaría ser grandes representantes de Mazatlán.

“Por el momento me interesa ser el portavoz del puerto, he tenido la oportunidad de ser representantes en congresos a nivel nacional sobre veranos científicos en congresos, y hablar de Mazatlán era mi parte favorita, de que Mazatlán tienen infinidad de cosas, y eso quiero seguir haciendo a corto plazo”, dijo Quiroz.

Por su parte, Antonio Zazueta, quien es youtuber desde hace 5 años, dijo que será un compromiso aún más fuerte Mazatlán.

“Yo ya tengo más de 5 años realizando videos de Mazatlán, mostrando todo lo bello con lo que cuenta, y así como te subo de repente un video desde la cima de la Isla Venados, te muestro el Faro, te muestro cómo puedes llegar, cuánto tiempo hacer en subir, cuántos escalones hay, su mirador, además de cómo llegar ahí, qué transportes hay, de hecho en mis manifestaciones llevaba mucho pulmonías y aurigas porque son lo representativas de Mazatlán, de hecho la pulmonía en todo México no hay; con eso he logrando que muchas personas vengan a Mazatlán, incluso que se han venido a vivir aquí, ya que hay personas que te saludan, ahora imagínate como un representante del Carnaval el seguir promoviendo Mazatlán va hacer súper importante y estoy muy, muy emocionado”, comentó.

Emocionadas por su reinado

En la visita que realizaron las pequeñas Melanie e Ivanna a este rotativo se mostraron muy contentas por obtener las coronas de Reina Infantil y Reina de la Poesía, respectivamente, del Carnaval de Mazatlán 2013.

“Estoy muy alegre, contenta de ser la reinita del Carnaval porque por fin se ha cumplido un sueño que tenía desde más pequeña; yo le diría a los niños que sigan este sueño, que es muy bonito, que sigan y que, sí pueden lograrlo”, dijo Melanie.

Por su parte, Ivanna comentó que le dan miedo las alturas, pero que buscará controlar sus nervios al momento de subirse a su carro alegórico.

Yo me siento muy emocionada y muy feliz de ser la Reinita de la Poesía; no sé qué voy hacer arriba del carro alegórico, al principio creo que me pondré muy nerviosa porque le tengo miedo a las alturas, pero también me voy a sentir muy emocionada y voy a ir bailando”, dijo Ivanna.

Los cuatro candidatos agradecieron a sus familiares, amigos y patrocinadores el apoyo que tuvieron a la largo de la contienda, quienes les ayudaron a cumplir con sus sueños.

Al final, el cortejo Real del Carnaval se tomó algunas fotografías de recuerdo con colaboradores de Noroeste.

Carnaval

La máxima fiesta del puerto se tiene prevista del 16 al 21 de febrero.