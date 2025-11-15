Reciben maestros del Senda la certificación TKT Cambridge

Con el deseo de seguir mejorando en su formación educativa, brindando una mejor calidad en la enseñanza del idioma inglés, maestros del Instituto Senda del Río, recibieron la Certificación TKT Cambridge

Los docentes del Insitituto Senda, se han distinguido por su esfuerzo y dedicación, culiminando el curso de TKT Cambridge, que reconoce su competencia y pasión por la enseñanza del inglés.

En esta ocasión fueron más de 24 maestros los que recibieron su certificación y constancia, de mano de los directivos de la institución ahí presentes e invitados especiales, entre ellos la directora general del colegio Senda Beatriz Adriana González, la subdirectora académica Laura Sinagawa, Brenda Guerrero Zavala, coordinadora de idiomas, y el maestro Ariel López, director de IH México.

Laura Sinagawa, subdirectora del Instituto Senda, brindó una cordial felicitación a los maestros por este importante logro, además de señalar que esta certificación forma parte del programa de profesionalización docente que se instaló desde el ciclo escolar pasado, el cual continuará con otros procesos, que desde la dirección general se van a impulsar.

”Me da gusto ver que tenemos muchos aliados, y que estamos trabajando para conseguir los objetivos que nos hemos planteado, por eso me siento muy congratulada con estas actividades, esperando se repitan, la capacitación es una constante y en todos ustedes maestros del Instituto Senda, es una realidad, felicidades a cada uno de ustedes”, subrayó la maestra Sinagawa.