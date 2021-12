$!Rubí Mondragón, una sobrecargo en el Carnaval

Rubí Mondragón es una joven apasionada del Carnaval, desde muy chiquita ha visto desfilar las grandes alegorías con sus reinas a lo largo de la Avenida del Mar y desde ahí se dio cuenta que deseaba un día poder ser una de ellas; una soberana saludando desde la alto al pueblo de Mazatlán.

La joven de 23 años es licenciada en Arquitectura, pero además es sobrecargo de aviación, ocupación en la que encontró que también puede atender uno de sus mayores hobbies que es viajar.

Rubí sabe que para cada reto que se pone en la vida tiene que prepararse, así es con sus dos profesiones y ahora, como candidata, no es la excepción, porque sus días están enfocados a prepararse para lograr portar sobre su cabeza una de las dos coronas del Carnaval.

En la entrevista para Noroeste, Rubí destacó que estar en esta contienda no es nada fácil, pero que “Me motivó el amor y el cariño por el Carnaval, porque cuando era niña, Sonia, quien es como mi segunda mamá, me llevaba a todos los desfiles, año con año, y eso me hizo que mi amor por el Carnaval creciera aún más”, dijo Rubí.

De ser una de las dos ganadores en la noche de elección de este 5 de febrero, a Rubí le gustaría sembrar en los recuerdos del pueblo carnavalero una imagen de inspiración, una Reina que sea capaz de guiar a las niñas y jóvenes a luchar por sus sueños, además “mis planes son trabajar por darle difusión al Carnaval, llevándolo a todos los lugares que estén a mi alcance y representarlo como la más orgullosa de las mazatlecas”.

Desde que fue presentada como candidata ese día, Rubí ha vivido una experiencia nueva, un trayecto que incluye entrevistas con medios de comunicación, que le trajo a nueve compañeras candidatas de las que ha aprendido diferentes cosas, pero sobre todo, destaca que ha crecido como persona, que ahora es más desenvuelta que antes, que puede expresarse mejor en público y que la ha hecho entender que es capaz de lograr cada cosa que se proponga.

La joven arquitecta sabe que la competencia por la corona está reñida y que tanto ella como el resto de las nueve candidatas tienen las mismas posibilidades de ganar, sin embargo, reconoce sus cartas fuertes que son “toda su preparación, todas las clases de oratoria, pasarela, pero también, en cómo desenvolverse en el escenario”, además de las ganas que tiene en ser la nueva soberana.