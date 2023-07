Después de dos años de experiencia durante la pandemia no debía ser nada del otro mundo manejarnos en vacaciones, conciliar el tiempo de trabajo papá y mamá con el ocio de los hijos es complicado, pero complicado o no, ahí está y también es oportunidad de muchas cosas y hay que aprovecharlas. Se complica cuando en casa se combinan niños, adolescente y adultos pero no desaparecen es lo que se tiene.

El punto es no dejarnos ganar por el tiempo sino que recién comiencen a poner en claro unas reglas de convivencia, de obligaciones, y actividades, teniendo en cuenta las expectativas de todos.

Quien tiene la oportunidad de salir de viaje difícilmente será por todo el tiempo de vacaciones, así que como siempre lo primero para poder hacer planes es pensar qué se quiere lograr, qué le hace falta a la familia, a lo mejor convivencia sin prisas y con pláticas, y juegos y actividades juntos, probablemente afianzar algunas virtudes, conseguir otras como por ejemplo el esfuerzo que no precisamente está de moda y es básica para la vida que les va a tocar, que no va a estar fácil para nadie en ninguna parte del mudo.

Según los expertos, lo importante es proporcionar a los hijos los medios para que se mantengan activos mientras aprenden, y de esta manera no caigan en aburrimiento, que también es bueno si logran inventar entretenimientos interesantes sin esperar que los padres sea ese centro de entretenimiento, el punto es que no caigan en aburrimiento perpetuo o de pereza extrema, esa que les impide realizar las actividades más elementales.

Con un poco de constancia y firmeza conseguiremos que interioricen ciertas rutinas y nos permitan hacer las nuestras con tranquilidad. Entonces hay que poner unas reglas para evitar el caos de vacaciones.

Horario para acostarse y levantarse razonable, que implica horario para televisión y juegos de internet, chateos, se acuestan tarde se levantan tarde y entorpecen las labores de casa mismas de las que tienen que formar parte, en algunas deben ayudar que tampoco piensen que es ayuda y magnánimamente hacen el favor porque es su casa y hacen uso de ella de modo que es su obligación

Tener en cuenta y explicarles que los ciclos del sueño hay que tenerlos en cuenta el ciclo de mayor descanso comienza a partir de las 10 de la noche y va empeorando con la caída de melatonina en torno a las 4 de la madrugada, por eso el sueño será de mala calidad si nos vamos a dormir de madrugada aunque sean 8 horas.

Encargarles tareas del hogar es fundamental, desayunar juntos porque no es hotel, después cada uno tenga asignadas sus tareas para mantener su espacio vital recogido, limpio y ordenado, pero también tareas que reviertan en toda la familia, de esta manera no solo conseguiremos que se hagan responsables del funcionamiento del hogar sino que valoraran el trabajo de los otros.

Proponerles actividades educativas para mantener sus mentes activas esta temporada, puede ser algún curso o actividad que le emocione les guste o motive, presencial u online, acordar con ellos para que no lo sientan como imposición, o reforzar alguna materia en la que no salió muy bien.

Al mismo tiempo es bueno compartir cine, teatro y todo tipo de espectáculos y museos si hay a mano, que los lleven a ampliar sus intereses y descubrir nuevos temas y realidades, el objetivo es alimentar sus conocimientos para que pueda ir creando sus propios criterios.

Limitar tiempo de pantallas, ya que los perjuicios de la exposición excesiva de cualquier tipo móvil o fija cualquier dispositivo, obligan a extremar precauciones al respecto, la academia Americana de Pediatría recomienda no utilizarlas antes de los 2 años y limitarla a una hora entre los 2 y los 5 y los fundadores de esos dispositivos ni siquiera se los permiten tener a sus hijos por algo será. la realidad es que son peligrosos en muchos sentidos, el mundo en que les tocó vivir es peligroso por todas partes pero si además se los ponemos en las manos el peligro por muchos candados que se pongan y se esté verificando.

Propiciar tiempos al aire libre, lo más posible en familia correr, caminar, bicicleta, excursiones, tenis, bádminton, voleibol, basquetbol, pintar las paredes de sus recámaras, dependiendo edades lo más que se puedan hacer entre padres e hijos a veces todos a veces con uno, de modo de poder no solo divertirse sino platicar, son buenas oportunidades de conocerlos y enterarse qué traen en la cabeza.

Es importante que aprendan el valor del esfuerzo y además de que el dinero cuesta obtenerlo, es buena idea que ocupen sus vacaciones en trabajar los de secundaria y prepa muy recomendable cualquier oficio, de mandaderos, o lavacoches del vecindario, hacer galletas y venderlas, o si la familia un pariente o amigo tiene un negocio y les pueda dar trabajo ayuda mucho no solo en su manera de ver la vida y el trabajo que cuesta y la responsabilidad que ocupa se gana de muchas maneras.

Bueno que les sirvan las sugerencias les sea leve la temporada y logren sacarle provecho no solo cansancio.