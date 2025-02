$!Se me cumplió mi sueño: Brayan Durán

Fueron años de sueños, de visualizar una corona la cual llegó este 2025: Brayan Durán obtuvo el título de Rey de la Alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 “La Perla”.

A dos semanas de haber sido electo y tras alrededor de tres meses de campaña, Brayan dice sentirse muy contento el poder compartir sus sentimientos y lo orgulloso que está de Mazatlán y sus tradiciones.

“Han pasado apenas dos semanas de que fui electo y siento que ya ha pasado un año de todo lo que he vivido, muy bonita la experiencia de principio a fin, créeme que ha valido cada esfuerzo que hice en campaña, está valiendo totalmente la pena y eso que todavía ni me coronan. Me siento muy contento y agradecido con todas esas personas que me apoyaron y que gracias a ellas hoy soy lo que soy y obtuve el resultado”, dice.

El maquillista profesional de 25 años dijo que desde el 2017 se propuso y mentalizó en hacer realidad su sueño y conseguir el objetivo: la corona.

“Yo empecé a prepararme desde el 2017, era un año, otro año, desde entonces, pero no, no apliqué, no quedé, pero todo, todo esfuerzo vale la pena, todo a su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos”, dice.

“Apenas me empezaron como que los nervios y es más ansiedad de ver ya, ya quiero, ya quiero ver a mi gente, ya quiero celebrar, ya quiero hacer el recorrido, si me ven chillando ahí, ahí arriba del carro alegórico es por la emoción. Creo que iré chille y chille porque la verdad es que se me cumplió mi sueño”.

Esta edición por fin cumplió el cometido, por lo que trabajó arduamente en la campaña para vivir la experiencia desde las entrañas de la fiesta, aunque por momentos pensó que no lo lograría.

“Desde el 2017 empecé a prepararme, a decir yo, yo quiero pertenecer, este año yo dije ‘me voy a meter a vivir la experiencia’, jamás me imaginé ganar ni me veía con la corona del primer lugar; gracias a Dios se dio, valió la pena cada minuto, cada esfuerzo que di en la campaña”.

Por el título de marqués

“Siempre a cualquier lugar al que voy, siempre me visualizo con lo menos. ¿Para qué?, porque si llego a ganar es festejarlo a la grande y sentir el orgullo y la felicidad de la satisfacción de que logré mi objetivo; yo ese día (elección) yo iba con la mentalidad de ser marqués. Cuando me nombraron Rey de la Alegría dije, ‘wow’, ‘¡hasta dónde llegué, hasta qué magnitud llegué!’, y es aquí donde me estoy dando cuenta la magnitud del evento que es Carnaval de Mazatlán y no es cualquier cosa”, recordó.

Convertirse con esta corona en embajador del puerto, es motivo de orgullo, por lo que se enfocará en ser el mejor.

“La responsabilidad que acompaña a este título es poner en alto el nombre de Mazatlán y como lo dije voy a hacer lo que esté en mis manos para poner en alto el nombre de Mazatlán y ser la mejor imagen que pueda dar, voy a trabajar el doble si es posible”, se comprometió.

“Desde que entré en campaña han pasado muchas coincidencias en mi vida que digo ‘Dios está poniendo todo en su lugar para llegar hasta este punto’, desde el color de mi porra, desde el número uno que me tocó como candidato; el número uno es mi número favorito, y el color negro es mi color favorito; recuerdo que la primera máscara carnavalera que yo hice fue con los colores de mi carroza, entonces dije ‘Dios, ¿qué estás haciendo?’, porque no te dan a escoger nada, o sea, todo está coincidiendo”.

Sobre su atuendo real dijo que no había visto más que el boceto, pero conoce de cerca el trabajo de Luis Antonio Ríos “Momo”, aseguró que le encantará.

“De mi traje no he visto más que lo básico, pero yo trabajé con Momo, entonces, yo sé que va a ser de calidad, o sea, yo sé que al ver ese traje voy a llorar. No habló sobre la temática, pero creo que es un poco de cosas de piratas, pero nos dijo ‘El rey es el tesoro’”, comentó.

“El día del desfile me van a ver muy feliz, van a ver una persona realizada que está cumpliendo uno de sus sueños. Ahorita el sueño ya empezó, el sueño ya se está cumpliendo, pero el día que me vean arriba de ese carro van a ver una persona plena en su esplendor”.

Coronación

Fecha: Jueves 27 de febrero

Horario: 19:30 horas

Lugar: Estadio Teodoro Mariscal

Perfil

Brayan Gamboa Durán

25 años

Licenciatura en cosmetología, maquillista profesional

Padres: Claudia Angélica Durán