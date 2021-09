¿Sé quién soy?

1) Para saber

Un hombre inconsciente y herido por dos balas en la espalda, que flota a la deriva, es rescatado en el mar por un barco pesquero, pero al volver en sí desconoce su identidad, no sabe ni cómo se llama. Así comienza una película famosa llamada Identidad desconocida The bourne identity, 2002).

2) Para pensar

3) Para vivir

Se puede hablar de una filiación general que afecta a todos los hombres y las mujeres del mundo al ser hijos e hijas del único Creador. Pero san Pablo nos habla de la filiación “en Cristo”.

Esta es la novedad y diferencia: con el bautismo somos hijos “en Cristo”. Participamos de la redención de Cristo, es decir, gracias a su muerte y resurrección, somos perdonados y reconciliados con el Padre. Y esa unidad con Cristo forma la Iglesia.

El no bautizado permanece con el pecado original y no puede participar de los demás sacramentos. El bautismo, por tanto, no es un mero rito exterior, no es sólo un acontecimiento social, sino que transforma a la persona en su ser más profundo e íntimo, se posee una vida nueva, una nueva identidad, nos hace hermanos en Cristo y por ello nos permite invocar a Dios con el nombre “Abbá”, es decir “papá”.

Por ello, San Pablo señala que ya no hay diferencias en dignidad entre hombre o mujer, entre libre o esclavo... Hay una profunda unidad e igualdad entre todos los bautizados. Mujer y hombre tienen la misma dignidad: todos somos hijos e hijas de Dios.

Es decisivo vivir sabiendo quiénes somos y redescubrir la belleza de ser hijos de Dios.