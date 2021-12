Su amor al arte motivó a Ivanna Matamoros a buscar la corona como Reina del Carnaval

“Me encanta el poder decir lo que siento y enseñarle al mundo lo que soy y, pues más que nada mostrarle al mundo lo bonito que es Mazatlán, la verdad es que me gusta mucho mi ciudad, tuve la oportunidad de vivir fuera de México dos años y me di cuenta de muchas cosas, entonces al volver quiero comerme a Mazatlán y literal, enviarlo a todo el mundo y que se enamoré la gente de aquí”.

“Creo que mi motivación es muy diferente a las que desde chiquitas desearon ser reinas, yo creo que como niña tú siempre quieres ser princesa o reina, es algo que traes, pero yo no lo tenía como específico, mi motivación nació por mi amor al arte, porque soy bailarina profesional, entonces al ver que podía expresarme en los escenarios, me motivó y qué mejor que lo haga en la máxima fiesta”, dice.

Dentro de la fiesta, la joven de 24 años considera que también es arte lo que se promueve, además de la pasión.

“Esta fiesta es pura pasión y diversión, pero también tiene algo muy bonito como el arte, de ser reina me gustaría transmitir mucha felicidad, me gusta motivar mucho a la gente a ser feliz, a divertirse, a ser positivo, y me gustaría mucho transmitir que una reina es capaz de ser una mujer preparada y poder enseñarle al mundo lo que es Mazatlán”, aseguró la egresada de la Escuela de Profesional de Danza de Mazatlán.

“Creo que mucha gente no se esperaba mi candidatura, creo que fue como un shock, pero creo que yo desde siempre lo tuve muy adentro, y una de mis grandes inspiraciones fue Karlita Rivas, que es mi amiga y también la conocí en la danza, y como que siento que vamos a la par y me encanta porque ella ha transmitido mucha seguridad y mucha pasión, que es lo que yo quiero transmitir a todo mundo también”.

“Nunca he concursado en ningún certamen de belleza, es la primera vez y quiero hacerlo con todo y me quiero divertir, lo quiero disfrutar y creo que ya lo estoy haciendo”.

Desde pequeña, señala, su mamá, María Malcampo, dijo que una de sus hijas, ya que tiene tres hermanas, Grecia (29 años), Melissa (28 años) y Ana María (15 años), le podría dar una corona de regalo.

“Este también es un sueño de mi mamá, desde siempre ha dicho que alguna de nosotras, porque somos cuatro mujeres, le podría dar una corona, ella desea una, entonces, hasta ahorita es el segundo sueño de mi madre, ya que el primero fue que yo fuera bailarina y lo soy, y el segundo que tuviera la oportunidad de representar a Mazatlán y lo estoy haciendo en estos momentos”, dice.

De ser afortunada con la corona, a Ivanna le gustaría ser recordada como una reina muy alegre, simpática, que influyó en muchas mujeres a cumplir sus sueños y a nunca rendirse.

Perfil

Ivanna Matamoros Malcampo

24 años

Egresada: Escuela de Profesional de Danza de Mazatlán

Padres: María Malcampo y Ricardo Matamoros

Hermanos: Grecia (29 años), Melissa (28 años) y Ana María (15 años)

Color de campaña: Amarillo