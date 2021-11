No es novedad, todos tenemos problemas, siempre hay en todos lados de todos tipos, desde que el mundo es mundo hay desastres naturales y no tan naturales, desde que el hombre puso un pie en la tierra hay maldad, personas capaces de todos los errores y todos los horrores.

Y seguir tan campantes, pero parece que estamos llegando a extremos muy alarmantes, culpables son los gobiernos, todos, no sé si se salva alguno, en general son desastrosos, hace 50 años las puertas estaban abiertas y los niños jugando en la calle, hoy eso es suicida, pero aquí nos tocó vivir, en esta época y lugar.

Y quiere decir que si queremos contarnos entre los padres exitosos, no es el caso propiciar muchos estudios y oportunidades para los hijos, lo que hay que lograr es que sean buenas personas.

Sus estudios fueron mutilados de programas humanísticos y entonces tenemos que suplir en casa los dos padres, entre otras cosas, que ya no tienen, es civismo, cuya falta se está haciendo sentir fuertemente.

Siempre ha sido, pero hoy más, la obligación de los padres, la formación ética de los hijos, lo que significa hacer buenos ciudadanos de modo completo, no sólo que sepan sus derechos, sino que no hay derecho que valga, si no se cumple con los deberes y las obligaciones.

Es un mundo muy negativo, pero no podemos hacer personas negativas, sino muy al contrario, personas que sumen no dividan, que ayuden, no pasen de largo, que sepan ponerse en los zapatos de otros, además de las fórmulas de buena educación.

Tienen tantas cosas en contra como nunca antes, pero también mucha información de que disponen y antes no la teníamos, es cuestión de fijarse que sea información buena y lo es si no va contra la naturaleza, ni el sentido común, ni la integridad física y moral de los chicos, y muy importante: una visión positiva, aunque el mundo esté tan negativo y a veces cuesta trabajo.

Y una perspectiva optimista de la vida es el resultado de una elección que todos tenemos que hacer. Escogemos nuestras actitudes básicas frente a la vida y en ese proceso ayudamos a escoger las de nuestros hijos.

Para formar hijos moralmente sanos, de espíritu positivo, se requieren varios ingredientes esenciales: amor, disciplina, perdón y muchas otras cualidades, todo envuelto en abundantes cuidados y compromiso por su futuro bienestar.

No es una cosa fácil ni mucho menos, pero puede ser divertido, emocionante e inmensamente satisfactorio.

Para formar hijos de espíritu positivo, como siempre, comenzar por uno mismo, en lugar de fijarse siempre en los defectos, aprender a ver mejor sus cualidades que, como todo el mundo, las tienen.

Solo que como siempre, lo malo hace más ruido, fijarse en su inteligencia, que seguro tiene de algún tipo, para no forzar a que saque excelencia en matemáticas, si su inteligencia es de otro tipo.

Descubrir su personalidad, el genio, la integridad y todas las demás cualidades que sus hijos poseen, es decir, descubrir el enorme potencial que hay en cada hijo y nunca aplicar eso de aquí “todos coludos o todos rabones”.

Parejito tienen que aprender a marchar con las demás personas de su comunidad, pero una cosa es saber marchar y jalar parejo que ser todos iguales.

Hay que tener claro que uno es lo que es y está donde está por lo que tiene en la mente, y se puede cambiar lo que uno es y dónde está, cambiando lo que se admite en la mente.

O lo que es lo mismo, nuestra forma de pensar afecta nuestro comportamiento y es así tanto para hijos como para padres, la tarea es que lleguen a su cerebro temprano, los principios, las buenas maneras de actuar, su propio valor como personas, antes que les ganen el lugar pensamientos negativos, malas ideas, que luego costará cambiar.

Cambiando la información de entrada y cambiamos el resultado. Ser positivos con mirada de futuro no significa ser ingenuos, eso es peligroso, la vida no es fácil, es dura, muy dura, y es cierto para todos.

Cualquier cosa que sea a lo que nos dedicamos, para ser ganadores, tanto padres como hijos tienen que sobrevivir en un mundo duro y eso exige aprender el dominio de uno mismo, curiosamente cuando uno es exigente con uno mismo, la vida será más fácil, por eso es importante enseñarles el dominio de sí mismos, desde pequeños, no ser disciplinados lleva al desastre.

Resumiendo, ver a los hijos con todo el potencial que Dios les dio, que ellos también lo vean, preparándoles para que aguanten el duro camino de la vida con reglas y disciplina, sin rendirse, y cuidando la diaria información de entrada que llega a su mente, que produzca un resultado fuerte y positivo, si la información que le mandas es que es un inútil o un desastre, lo cumplirá, la exigencia siempre tendrá que ir de la mano con el cariño, muchas muestras de cariño.