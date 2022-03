¿Tenemos que hablar del aeropuerto?

Lo siento pero la realidad del país y su historia nunca será noticia vieja.

Aclaro que no me desagrada la figura de Felipe Ángeles, cuya fuerza moral durante el maderismo y la Decena Trágica es impresionante. Huerta no se animó a ejecutarlo.

Sin embargo hay un debate de que antes de haberle nombrado como el tan cacareado aeropuerto debió habérsele indultado póstumamente de su juicio militar.

Ángeles apoyó y aportó a la lucha de Francisco Villa hasta el último momento y para la historia inmediata fue visto como una contradicción.

Me hubiera gustado que el nuevo y polémico aeropuerto de la CDMX se llamara Francisco I Madero, primer presidente del mundo en funciones que se subió a un avión, cosa que en su momento le criticaron por ser una acción demasiado arriesgada.

“El loco Madero” era uno de los epítetos usados por esa prensa a la que tanta libertad le dio. También le acusaban de epiléptico, palabra mal usada entonces como término agresivo tal como a veces, lamentablemente, se usa el término autista.

El aeropuerto de Mazatlán se llama como el Gral. Rafael Buelna, quien nunca se subió a un avión, aunque durante el sitio de Mazatlán donde participó junto con Obregón, Iturbe y Ángel Flores, fuimos la primera ciudad en ser bombardeada vía aérea.

En política oficial importa poco si un prócer estuvo vinculado a alguna actividad o institución por la cual ponen su nombre, son valores vinculados a la idea de nación, Estado o significado histórico.

Por cierto, La Corregidora nunca jugó futbol, pero le dio su nombre a un estadio creado para el Mundial México 86 en la ciudad de Querétaro, donde Rod Stewart dio un inesperado concierto en 1989, ya que les negaron el permiso en la muy provinciana Ciudad de México de entonces.

Hoy ese estadio y su club se han envuelto también en una polémica externa a la figura de doña Josefa Ortiz de Domínguez, cuyo rostro sereno con marcial chongo nos mira impasible en los libros de historia

El nombre de Rafael Buelna podría quedarle mejor a una estación del ferrocarril, porque según cuenta Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, hay un momento en que tiene que irse con urgencia desde acá para Culiacán a conferenciar con los otros jefes alzados y se desplaza en un loco artefacto que avanzaba por los rieles a base de gasolina.

Es un momento crucial sin telégrafo y donde es imposible mandar un jinete con las órdenes.

El carricoche era una especie de armón motorizado para reparaciones y varias veces se salieron de la vía... aparte de llegar todos picoteados por los animalitos voladores que la velocidad convertía en molestos y muy apestosos proyectiles.

Creo que la labor del maderista Manuel Bonilla fue más meritoria, desde el momento que fue un precursor muy activo de La Revolución Mexicana y miembro del gabinete de Madero... nada más que no tenemos fotos suyas con cananas, sombrero descomunal y montado arriba de un cuaco lanzando arengas de batalla. Ni tampoco sus cercanos aprovecharon luego su figura para colocarse en el bando triunfador.

Sin embargo, no aspiro al revisionismo en este caso, y más que quitarle un honor a Buelna, hay que poner ojo futuro para honrar dignamente en el futuro al Ing. Manuel Bonilla, quien solo tiene una biblioteca y una pequeñísima calle en el centro con su nombre, calle en la que él vivía, a un lado de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez.

Vale la pena recordar que doña Josefa Ortiz Domínguez era republicana de vocación y se negó a aceptar cargos honoríficos durante el imperio de Agustín de Iturbide. Ese otro gran mérito.