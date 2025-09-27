Una noche de aplausos y conmoción con ‘Desvenar’

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de una noche cargada de emoción con la presentación de la obra Desvenar, una puesta en escena que dejó una profunda impresión en el público mazatleco.

Con una propuesta escénica arriesgada y un elenco que entregó interpretaciones intensas, la obra logró conectar con los asistentes desde el primer momento.

La puesta en escena que estuvo bajo la dirección y dramaturgia del reconocido Richard Viqueira, estuvo cargada de simbolismo y fuerza emocional, en donde se abordaron temas universales como el dolor, la memoria y la resistencia, provocando momentos de reflexión profunda entre los presentes.

Valentina Garibay, Ángel Luna Richard y el propio Viqueira dieron vida a esta irreverente fábula contemporánea en la que la palabra se vuelve música, el lenguaje popular se convierte en manifiesto, y el humor pica tan fuerte como las verdades que se dicen al calor del albur.

El público, visiblemente conmovido, respondió con aplausos sostenidos al cierre de la función, reconociendo el trabajo actoral, la dirección precisa y el diseño escénico que acompañó la narrativa con gran sensibilidad.