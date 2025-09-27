Gente
|
Teatro

Una noche de aplausos y conmoción con ‘Desvenar’

La obra se presentó con éxito en el Teatro Ángela Peralta, donde el público respondió con entusiasmo a una puesta en escena intensa y emotiva.
Marisela González |
27/09/2025 13:48
27/09/2025 13:48

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de una noche cargada de emoción con la presentación de la obra Desvenar, una puesta en escena que dejó una profunda impresión en el público mazatleco.

Con una propuesta escénica arriesgada y un elenco que entregó interpretaciones intensas, la obra logró conectar con los asistentes desde el primer momento.

La puesta en escena que estuvo bajo la dirección y dramaturgia del reconocido Richard Viqueira, estuvo cargada de simbolismo y fuerza emocional, en donde se abordaron temas universales como el dolor, la memoria y la resistencia, provocando momentos de reflexión profunda entre los presentes.

Valentina Garibay, Ángel Luna Richard y el propio Viqueira dieron vida a esta irreverente fábula contemporánea en la que la palabra se vuelve música, el lenguaje popular se convierte en manifiesto, y el humor pica tan fuerte como las verdades que se dicen al calor del albur.

El público, visiblemente conmovido, respondió con aplausos sostenidos al cierre de la función, reconociendo el trabajo actoral, la dirección precisa y el diseño escénico que acompañó la narrativa con gran sensibilidad.

  • $!Jolette Pucheta, Emmanuel García, Ángel Flores y Alonso Caro. Al frente, Silvia Flores.
    Jolette Pucheta, Emmanuel García, Ángel Flores y Alonso Caro. Al frente, Silvia Flores. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Cinthia Veliz, Juan Osuna, Dania Guzmán y Marcela Zamora.
    Cinthia Veliz, Juan Osuna, Dania Guzmán y Marcela Zamora. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María Elena, Moisés y Guadalupe Lozano.
    María Elena, Moisés y Guadalupe Lozano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Nicole Rentería y Marisol Lizárraga.
    Nicole Rentería y Marisol Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Manolo y Érick Díaz.
    Manolo y Érick Díaz. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yazmín Yarahuan, Sara Monje e Hilda Leyva.
    Yazmín Yarahuan, Sara Monje e Hilda Leyva. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elva Gárate y Leticia Rojo.
    Elva Gárate y Leticia Rojo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Georgina Rodríguez, Mirla Osuna, Julia Rocha y Fernando Barraza.
    Georgina Rodríguez, Mirla Osuna, Julia Rocha y Fernando Barraza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Karina Sánchez y Eutimio Rojas.
    Karina Sánchez y Eutimio Rojas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Valentina Garibay, Ángel Luna Richard y Richard Viqueira en plena actuación.
    Valentina Garibay, Ángel Luna Richard y Richard Viqueira en plena actuación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Valentina Garibay
    Valentina Garibay ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
