Valeria Páez es maquillista y estudiante de administración

Para Valeria Páez estar en competencia por la corona de Reina del Carnaval es un reto personal, un meta que quiere cumplir y de la que busca aprender habilidades nuevas; este 28 de enero se subirá al escenario donde se elegirá a la nueva soberana convencida que su principal competencia es con ella misma.

La joven estudiante de Administración de Empresas es un ejemplo de la mujer actual, que busca empoderarse a través de sus acciones, pues a pesar de que gran parte de su día se ocupa en sus estudios, se da el tiempo para desarrollarse como maquillista, actividad que además de dejarle remuneración económica, la llena de satisfacciones.

“Me considero una mujer preparada, muy disciplinada; cuando tengo algo en mente trabajo para conseguirlo, es muy difícil que yo me detenga en conseguir algo que deseo, y siento que eso es lo que me puso aquí (en la contienda por la corona), y es lo que me va a ayudar el día de la elección porque es una meta personal, me quiero demostrar que yo puedo estar ahí y que tengo lo necesario para representar a las mujeres de Mazatlán”, dijo Valeria Paez, en entrevista para Noroeste.

Los certámenes de belleza no soy desconocidos para Valeria.

“Siempre he participado para Reina, desde maternal, primaria, secundaria, solamente en la prepa y la universidad no, porque no hacen concurso, pero es algo que me apasiona”, y agregó que se siente emocionada porque su familia le mostró su apoyo desde el día uno.