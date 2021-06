AMLO alaba a López-Gatell; ‘se convirtió en nuestro maestro’, dice

El titular del Poder Ejecutivo Federal comentó que ya no se informará la situación de salud en las tardes porque “ya está bajando la pandemia”, aunque esto no quiere decir que no se siga atendiendo y que se continúen revisando las estrategias.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional insistió en que se hizo todo durante la pandemia contra el Covid-19 y se levantó al sistema de Salud “del suelo”, ya que, según él, no había equipos, ni médicos.

“Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, sí, sí, y nos duele, y nos sentimos por eso tristes y siempre vamos a estar recordando a los que perdieron la vida por el Covid y abrazando a sus familiares”, agregó.

“Pero hicimos todo, hemos hecho todo, levantamos el sistema de Salud del suelo, no habían camas, no habían equipos, no habían médicos, no habían enfermeras, no había nada”, aseguró el presidente de la República.

Por su parte, López-Gatell Ramírez agradeció al mandatario nacional “por su apoyo para poder tener la conducción de la epidemia con bases científicas, una base rigurosa, combatir información de manera abierta cuando eran buenas noticias, cuando no eran buenas”.

Aunado a ello, el funcionario federal aseguró que “eso no se ha dado en las naciones del mundo” tras la llegada de la pandemia del Covid-19 y se han visto situaciones donde “criterios políticos se imponen sobre criterios científicos”.

“En todo momento la conducción de la epidemia ha estado acompañada por la voluntad del jefe de la Nación que las cosas se hagan bien, con visión científica y bienestar social”, aseveró el subsecretario de Salud Federal.