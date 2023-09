CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser puesto para asignación por los Angelinos de Anaheim, el relevista Gerardo Reyes (0-0, 7.45) decidió regresar a la sucursal AAA, Abejorros de Salt Lake City (3-5, 1, 6.25).

Este año en Grandes Ligas, donde de por vida va invicto (4-0, 7.41), compiló 0-0 y 7.45 con 10 chocolates y 6 bases por bolas en poco más de nueve episodios, en 8 apariciones.

El tamaulipeco, de 30 años, todavía tira fuerte—en ocasiones 100 millas--, pero como dicen ahora los cronistas de radio y televisión, ha batallado con su “comando”.

MURIÓ Jerry Turner, ex bigleaguer y legionario en la Liga Mexicana del Pacífico cuando las organizaciones no ponían trabas para prestar a sus prospectos no solo al circuito azteca, sino también en República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Tenía 69 años, de los cuales 10 dedicó a una trayectoria en los prados de los Padres de San Diego (9) y Tigres de Detroit (1), dejando cifras de .257, 45 jonrones, 73 dobles, 9 triples, 238 impulsadas, 222 anotadas y 45 robos.

No se revelaron las causas del deceso de quien actuó para los Yaquis de Ciudad Obregón (3) y Potros de Tijuana (1), entre 1974 y 1983. En la LMP bateó .291 con 21 cuadrangulares, 105 producidas, 132 anotadas y 37 estafas.

Turner rindió para los Yaquis que cayeron en siete juegos en la serie final de en enero de 1976 ante los Naranjeros de Hermosillo, quienes días después ganaron la primera Serie del Caribe en Santiago de los Caballeros, R.D.

UN día como hoy, en 1997—Noche de abridores mexicanos en Pittsburgh y los Piratas vencen 10x1 a los Cardenales de San Luis con Esteban Loaiza aislando 6 hits en toda la ruta en que ponchó a 7 y caminó a uno, para imponerse a Rigoberto Beltrán.

Beltrán permitió seis hits y cinco carreras, 3 limpias, en cuatro innings y un tercio (2bb, 2k). Al Martin impulsó tres con un doble y elevado de sacrificio y Jason Kendall pegó un jonrón.

**“No confraternizo con los jugadores cuando llega el momento de batear. Me estoy preparando para el juego. Es el momento más importante del día”. - Albert Belle.

OBSERVACIONES: Terminó la temporada para Giovanny Gallegos (2-4, 10, 4.42). Una tendinitis en el hombro mandó al mítico “hule” al relevista de los Cardenales y de acuerdo a los facultativos de la organización, un tratamiento y descanso lo dejará listo para 2024.

Joey Meneses (.278, 11, 81) no estuvo en el orden al bate, ayer, en el segundo de la serie en Washington contra los Medias Blancas de Chicago. En septiembre, el “culichi” vuela bajo, según un average de .222 (54-12) y cinco empujadas en 16 juegos.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco invitaron a sus entrenamientos a dos lanzadores que se tomaron un verano sabático del béisbol profesional: Luis Iván Rodríguez y Marco Tovar, ambos provenientes de la Liga Estatal de Chihuahua... Sin actividad desde mayo 2023 en la Liga Mexicana, el jardinero cubano Dariel Álvarez se unió a los ensayos de los Tomateros de Culiacán. Lo cancelaron los Mariachis de Guadalajara porque solo llevaba un jonrón y 11 producidas en 21 juegos, aunque trabajando la línea de los .300 (.308)... Los campeones Cañeros de Los Mochis, Yaquis de Ciudad Obregón, Algodoneros de Guasave y Mayos de Navojoa protagonizarán un torneo en La Paz, BCS, a partir de mañana jueves y hasta el domingo.