A punto de concretarse planta de amoniaco en Topolobampo; ya no hay amparos, asegura Rocha Moya

La instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo está a punto de concretarse, pues ya no hay amparos en contra, fábrica en la que se tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Nosotros somos un gobierno que estamos propiciando la confianza, está por aquí Arturo Moya, representante de esta planta, ¿qué significa?, son 5 mil millones de dólares de inversión, ya lo dijo Javier Gaxiola Coppel, Secretario de Economía en Sinaloa, sería la más importante en este momento en el País, estamos a punto de concretarla”, añadió Rocha Moya.

“Cuánto tiempo tenía, 9 años parada, 10 años parada, en los primeros 28 días de mi gobierno lo primero que hicimos fue sacar una consulta popular y le metimos y nos entregamos, abrimos la cara y dijimos pues qué, estaban los ambientalistas y había una serie de amparos, para nosotros es muy importante el desarrollo, imagínense el amoniaco, el fertilizante para las tierras sinaloenses, pues es fundamental”.

En su mensaje al inaugurar el viernes el Foro de Desarrollo Industrial Mx, que se realizó en este puerto, organizado por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, agregó que el fertilizante es algo fundamental y ahora aunque lo quieran comprar los productores que tienen dinero, no lo pueden hacer porque no hay y es muy caro.

“Pues ahí estamos destrabando, hicimos una conexión con el Presidente Andrés Manuel que también le interesó y en una de las mañaneras dijo ya estamos listos con la planta, y estamos ahí con la Comisión Federal de Electricidad haciendo ajustes para los contratos del gas y del tema de Pemex (Petróleos Mexicanos) para la renta de la terminal ahí, ya hablé con ambos titulares”, reiteró, entre otros puntos.

“Es importante eso porque a mí me importan los 5 mil millones de dólares por una razón, que nos van a generar más de 2 mil 500 empleos directos, amén de la atracción de otras empresas de proveeduría y me importa más el mensaje, esta es una inversión alemana, me importa más el mensaje que mandamos al extranjero donde les decimos saben qué: vengan aquí, aquí tenemos oportunidad de invertir y nosotros cuidamos, el gobierno cuida la inversión de los empresarios”.

“Ahí no hay ya, ya se resolvió el único amparo que había y ese amparo da lugar porque mandata que se haga una consulta a los grupos originarios, se tiene que hacer la consulta, antier estuvo conmigo la Secretaria de Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), están trabajando en eso, qué esperan, que se los haga saber la Corte qué es lo que dictaminó, el engrose de la sentencia, así se llama”, precisó Rocha Moya.

“Una sentencia, tiene que mandar decir en qué consiste y en eso creo que es el engrose, soy abogado pero no crean que sé mucho”.

El Secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel, dijo en su mensaje en el mismo evento que se está trabajando por el proyecto de la Planta de Fertilizantes en Topolobampo, inversión privada que es la mayor que está en puerta en el País y que va ayudar mucho.

“Estamos trabajando también por el proyecto de Topolobampo, la planta de fertilizantes, inversión que no dudo sea la mayor que está en puerta, privada, en el País, que nos va ayudar mucho”, expresó Gaxiola Coppel.

“Y también trabajamos en cumplir el sueño de Albert Owen, que es el comunicar el Puerto de Topolobampo con el mercado de Estados Unidos y Canadá, vía los compañeros de Chihuahua que ya estamos próximos a firmar nuestro convenio”.