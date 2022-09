¿A quién debe recurrir el fundador de la empresa familiar cuando necesita un consejo?

“La capacidad de escuchar a gente inteligente que no está de acuerdo contigo es un talento difícil de encontrar”. Ken Follett

Cuando una empresa familiar crece y gracias a su esfuerzo alcanza el éxito, el fundador y sus colaboradores se encuentran ante un momento decisivo: por una parte, deben dar continuidad las acciones que produjeron buenos resultados; por otra, necesitan innovar para seguir siendo competitivos y plantearse nuevas metas

Cuando una empresa familiar crece y gracias a su esfuerzo alcanza el éxito, el fundador y sus colaboradores se encuentran ante un momento decisivo: por una parte, deben dar continuidad las acciones que produjeron buenos resultados; por otra, necesitan innovar para seguir siendo competitivos y plantearse nuevas metas.

En esos momentos es trascendental la apertura a puntos de vista distintos, sobre todo si la mayor parte de la autoridad recae en una sola persona. Por supuesto, este cambio resulta complicado: es en este punto donde muchos fundadores sienten que pierden el control de su empresa.

Ante esto, puede ser de gran ayuda considerar la siguiente historia que leí con deleite hace tiempo: se cuenta que un hombre visitó la casa de un amigo cercano. Observó que la chimenea era muy recta y junto a ella había un gran montón de leña. Al final de su visita, el hombre, quien era experto en el tema, dijo al dueño de la casa: “Te recomiendo inclinar un poco tu chimenea y colocar la leña lejos para que evites un incendio”. El anfitrión no tomó en cuenta el consejo y, unos días después, la casa se incendió. Por fortuna, los vecinos ayudaron al hombre a apagar el fuego. El dueño de la casa organizó una fiesta como agradecimiento y gastó mucho dinero. Ahí, el hombre contó sobre el consejo que le había dado su amigo y uno de los vecinos comentó: “¿Por qué no lo has invitado para darle el puesto de honor en la fiesta? Si hubieras escuchado su consejo, habrías evitado el incendio y no hubieras tenido que gastar tu dinero”.

De manera análoga, el líder de una empresa familiar debe estar preparado para recibir consejos en el momento oportuno. Para aquellos a quienes no se les facilita aceptar retroalimentación, articular un consejo consultivo puede ser una gran idea para cambiar ese enfoque, y la antesala de la profesionalización de la manera en la que se gestiona la empresa.

El consejo consultivo se ha convertido en una herramienta clave para conseguir información y valoraciones por parte de un grupo de expertos sobre ciertos temas que el empresario necesita resolver con cierta agilidad y sin perder el control sobre sus decisiones.