Alza de tasas de interés favorece al peso

Aumentar las tasas de interés encarece el costo del dinero, lo cual no es una buena noticia para los usuarios de crédito, pero, para los inversionistas (pagarés, bonos y plazos fijos) es música para sus oídos, pues obtendrán más dinero por sus inversiones. El aumento reciente en las tasas de interés en México empujó al peso a su mejor nivel frente al dólar desde el año 2011 y a su mejor nivel este año, $19.90 por dólar

Como ya se anticipaba en los mercados financieros, el Banco de México aumentó 0.50 por ciento la tasa de interés de referencia de 6 por ciento a 6.50 por ciento (CETES a 1 día).

El objetivo que nuestro banco central tiene como mandato es lograr una inflación baja y estable, lo cual beneficia a todos los mexicanos, porque ayuda a mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero, es decir que, con los mismos pesos de hoy, se puedan adquirir en un futuro los mismos productos, bienes y servicios. Cuando la inflación es elevada, las tasas de interés tienden a aumentar, lo que encarece el financiamiento para el consumo y la inversión en nuevos proyectos, lo que debilita aún más el gasto.

Aumentar las tasas de interés encarece el costo del dinero, lo cual no es una buena noticia para los usuarios de crédito, pero, para los inversionistas (pagarés, bonos y plazos fijos) es música para sus oídos, pues obtendrán más dinero por sus inversiones. El aumento reciente en las tasas de interés en México empujó al peso a su mejor nivel frente al dólar desde el año 2011 y a su mejor nivel este año, $19.90 por dólar.

El mayor diferencial entre las tasas de interés entre México y Estados Unidos atrae capitales golondrinos, pues los dólares se cambian a pesos y se invierten en CETES al 6.50 por ciento, aumentando la oferta de dólares y haciendo que baje el tipo de cambio. También influyen los dólares que entran al país por las exportaciones y las remesas de nuestros paisanos que este año siguen aumentando, rompiendo récords históricos

Los especialistas esperan que la moneda continúe fortaleciéndose o se mantenga en los niveles actuales, aunque se mantendría la volatilidad. El Índice del dólar americano igualmente continúa apoyando al peso, pues mantiene su retroceso frente a las principales divisas, por presiones inflacionarias y aumento a las tasas de interés.

En el caso del peso, el mayor diferencial de tasas entre México (6.50 por ciento y Estados Unidos (0.25 por ciento) atrae capitales, que representan una mayor oferta de dólares. Esto presiona el precio del dólar en México a la baja.

Cuando un inversionista utiliza la estrategia del carry trade quiere decir que pedirá dinero prestado en un país con tasas bajas, como Estados Unidos o Reino Unido, para colocarlo en bonos de países con tasas de interés más altas, que generalmente son países de economías emergentes.

Este intercambio permite sacar un retorno de ese diferencial de tasas y quita presión en el tipo de cambio, como lo que sucede actualmente con el peso mexicano. Por ello, el objetivo de la estrategia del carry trade es obtener el mayor diferencial.

Al asumir una postura de política económica más agresiva por parte de la junta de gobierno de Banxico, al subir la tasa de referencia (Cetes a 1 día) a 6.50 por ciento, por encima de los tipos de Chile y Sudáfrica. La diferencia nominal de dicha tasa de referencia con la de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) es de 6.25 por ciento. Como el dólar se ha venido debilitando ante la mayoría de las divisas y que la guerra Ucrania-Rusia ha favorecido a las economías emergentes que comercializan alimentos, minerales y materias primas, sus monedas se seguirán fortaleciendo por esta situación. Por esta razón, la brecha de rendimiento nominal entre los mercados emergentes y los países desarrollados está en niveles que no se habían visto en casi 20 años.

Otro elemento de apoyo es el asunto de la guerra. Si bien México está lejos de Ucrania, las maquiladoras en México y la industria manufacturera en general podrían salir como los grandes ganadores del conflicto que se está viviendo actualmente. La situación geopolítica actual y las disrupciones en las cadenas de suministro han acelerado los esfuerzos de las empresas asiáticas (chinas, coreanas, japonesas) por diversificar su producción de bienes y productos fuera de su región. Las ventajas competitivas de tiempo y costo de envío a EUA que ofrece México contra cualquier país de Asia son evidentes. Esta situación favorecerá a la economía mexicana.

El peso fue la tercera divisa emergente con mayores ganancias frente al dólar desde la semana del 21-25 de marzo, cuando cotizó por debajo de los 20 pesos por dólar. Lo cierto es que los inversionistas que buscan aprovechar el carry trade saben que asumen un riesgo al apostar en un mercado de mayor rendimiento. Por ello, es relevante la volatilidad asociada al tipo de cambio. Es ahí donde el peso, que es una de las divisas más líquidas del mundo, ha sacado ventaja frente a las divisas de países como Rusia, Turquía o Brasil, donde se ofrecen tasas de interés de doble dígito, pero la volatilidad es mayor a la que hay en el mercado mexicano. Ningún inversionista quiere que los bancos centrales los tomen por sorpresa y que, por ejemplo, el presidente influya en las decisiones de política monetaria, como sucedió en Turquía, o que exista un gran riesgo de impago, como es el caso de Rusia, que tiene un sinnúmero de sanciones económicas y está prácticamente aislada por su invasión a Ucrania. Con una inflación fuera de rango y una Fed no con muchas ganas de subir sus tasas de interés, la escalada de tasas parece no tener tope en el 6.5 por ciento en México. La mayoría de los analistas económicos coinciden en un alza de 0.50 por ciento para la siguiente decisión de política monetaria de Banxico. Incluso, el mercado ya descuenta un alza de hasta 0.25 por ciento para finales de año, que llevaría la tasa de interés a un nivel no visto de 9 por ciento anual. Si no se presentaran acontecimientos o riesgo inesperados, el atractivo de las monedas de mercados emergentes como el peso mexicano se mantendrá.