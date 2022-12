AMLO firma decreto para vacaciones dignas; lo publicará este martes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya firmó el decreto de las reformas a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de “vacaciones dignas”, a fin de ampliar de seis a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores, al cumplir el primer año en un empleo.

Durante su conferencia de prensa matutina, indicó que este mismo martes lo publicará en el Diario Oficial de la Federación y, por ende, entrará en vigor.

López Obrador afirmó que hay apoyos a empresarios, en el sentido de que no ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos.

Asimismo, subrayó que los pequeños emprendedores sí podrán pagar el aumento vacacional.

“No es como antes de, ‘a ver, hay que apretarnos el cinturón’. El pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción”, manifestó.