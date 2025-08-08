Apuesta Impulsa Inmuebles por un mejor crecimiento en el Bajío

‘En un mundo donde todo cambia, permenecer tiene un gran valor’, expresó Ricardo Clouthier Carrillo, director general de Impulsa Inmuebles, como parte de la celebración del 35 aniversario de esta empresa sinaloense, festejo al que acudieron directivos y colaboradores, celebrando juntos una vida bien construída. En su mensaje, Clouthier Carrillo extendió una cordial felicitación a todos quienes forman parte de esta empresa, de la que él forma parte desde hace 20 años, siendo testigo de todos los retos que han tenido que experimentar, y así construir una marca altamente posicionada y confiable en el mercado inmobiliario en Sinaloa y en otros estados.

Ricardo Clouthier Carrillo.

“Hoy no solo celebramos un aniversario de impulsa, celebramos a las personas que lo hacen posible, queremos agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de Impulsa, y de manera muy especial reconocer a quienes han permanecido con nosotros 5, 10, 15 años o más; su permanencia habla de compromiso, crecimiento, confianza mutua, y de un sentido de pertenencia que valoramos profundamente. “Hoy enfrentamos retos importantes, un entorno económico en desaceleración, una situación de inseguridad en el estado, cambios en el comportamiento del mercado y la necesidad constante de bajarnos sin perder nuestra esencia”, detalló Agregó que desde finales del año pasado, han implementado acciones para responder a este entorno, ajustando la estructura de la empresa al tamaño del mercado, así como adaptar la oferta de sus productos a las necesidades y capacidades de sus clientes, reforzaron el control de los gastos operativos, y realizaron la venta de activos no prioritarios. “Estas medidas las tomamos con la firme convicción de que, como en el pasado, saldremos adelante si nos mantenemos fieles a lo que creemos actuando con inteligencia y determinación” dijo.

Manuel Clouthier Carrillo.

Resaltó que cumplir 35 años, no significa sólo mirar hacia atrás, sino también detenerse un momento para reflexionar con honestidad. También señaló que han cometido errores, enfrentado tiempos complejos, pero que nunca han dejado de aprender, ya que cada experiencia les ha dado lecciones para crecer con humildad. “Si algo hemos aprendido en ese camino, es que hay principios que vale la pena defender, creer en el cliente, como el centro de lo que hacemos, creemos en la calidad por encima de la cantidad, creemos en hacer las cosas bien, aunque no sea lo más fácil, creemos en la rentavilidad, antes que el crecimiento desmedido, así como generar valor a largo plazo y construir confianza con clientes, colaboradores, provedores, socios, acreedores y la comunidad en general. Manuel Clouthier Carrillo, presidente del consejo de Impulsa Inmuebles compartió que estos 35 años han sido de mucho trabajo, de esfuerzo, superando toda clase de retos, crisis, logrando crear una empresa posicionada.

Un centenar de colaboradores acude al festejo.