De acuerdo con un comunicado, tras ser electo, el nuevo presidente de la Canirac Mazatlán habló de su plan de trabajo, que incluye el incrementar la afiliación, vía la difusión de los muchos servicios que presta la cámara, aunque dijo, la intención es trabajar a favor de todo el sector restaurantero, no solo los afiliados, para que sea un sector fuerte, unido, más allá de los números.

“Queremos estar presentes y realmente hacer hacer algo nuevo, y con algo nuevo no estoy diciendo que sea algo mejor que antes, simplemente seguir evolucionando y trabajar para la Cámara, trabajar para todos los agremiados y los no agremiados también, porque la idea es buscar más unión del sector. Si bien una de las puntas de lanza del proyecto, del plan de trabajo que tenemos es el incrementar la filiación, no es nada más para tener más gente, sino realmente para poder ser un órgano fuerte que podamos estar unidos y hacer valer nuestros derechos” expresó.