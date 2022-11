Hacia adelante, el comportamiento de las tasas de interés en EUA dependerá del dato de inflación de octubre que se conocerá esta semana. Creemos que este indicador mostrará un techo a las tasas de interés.

Con la novedad de que la inflación en México se viene desacelerando y con la entrada de enormes cantidades de dólares, el tipo de cambio se mantiene operando por debajo de los $20 pesos. Estos eventos provocarán que Banco de México no aumente la tasa de interés de referencia (que se ubica en 9.25 por ciento) en 0.75 por ciento como lo hizo la FED recientemente, pues subir la tasa de los Cetes a 1 día (de referencia) al 10 por ciento le mete mucha presión a la economía en general. Por otro lado, el tipo de cambio se ha comportado con altibajos, entre $19.50 a $19.97 gracias a la enorme cantidad de dólares que han entrado por las remesas (que no tienen costo), por las exportaciones récord y el turismo extranjero también en niveles nunca vistos. Los capitales golondrinos que gracias al diferencial de 6 puntos en las tasas de interés entre México y EUA, se captaron montos muy altos en dólares en este año, han empezado a salir en virtud del aumento de las tasas en EUA por la FED y porque se percibe a EUA con menos riesgo (fly to quality)

Hacia adelante, el comportamiento de las tasas de interés en EUA dependerá del dato de inflación de octubre que se conocerá esta semana. Creemos que este indicador mostrará un techo a las tasas de interés. Aunque seguirán subiendo, los aumentos serán menores. En nuestro país se anticipa que Banco de México haría su último incremento de 0.75 por ciento (aunque podría ser menor) en la tasa de referencia de los Cetes a 1d este jueves próximo para después desacelerar a 0.50 por ciento en su última reunión del año el 15 de diciembre.

La mejor inversión en estos tiempos es la renta fija en CETES, en sus diferentes plazos, hay que aprovechar los niveles actuales de tasa de interés que son ya demasiado atractivos. Esta inversión permitirá a cualquier inversionista generar rendimientos reales más altos contra la inflación (Cetes 9.25 por ciento vs Inflación 8.54 por ciento). Ninguna otra inversión de renta fija y con el mismo nivel de riesgo ofrece estos rendimientos.

Recibo un par de correos electrónicos de lectores de esta columna en donde piden les de mis comentarios sobre el esquema de crédito “meses sin intereses” que utilizan muchos comercios de todo tipo y las tarjetas de crédito.

Sin lugar a duda, los “meses sin intereses” han sido una de las formas de pago que más prefieren muchos mexicanos por el pago en abonos, pero también es un esquema caro que puede llegar a afectar las finanzas de cualquier usuario.

Lo recomendable sería que antes de usar la tarjeta de crédito para pagar a meses sin intereses, se evalúen y se comparen las condiciones de compra, lo que permitirá saber si realmente se está aprovechando una oferta o si solo se estaría adquiriendo un crédito caro que podría ser impagable.

Al esquema de meses sin intereses, los comercios y tarjetas de crédito, en algunos casos, al valor del producto, le agregan los intereses y lo convierten en un crédito a pagos iguales a un plazo definido. Es un crédito muy caro por que el producto que se quiere comprar se vende a precio lleno y a una tasa de interés por encima del 50 por ciento. Los problemas aparecen cuando las personas no pagan a tiempo, entonces los meses sin intereses más moratorios se le van acumulando a los usuarios junto a otros saldos de la tarjeta de crédito.

Por esta razón hay que estar seguro de que se tiene el flujo y la capacidad de pago para tomar este tipo de deuda. Lo más recomendable en estos tiempos es no endeudarse, principalmente por que los intereses están al alza, pero si se trata de un producto muy necesario, hay que analizar al detalle la capacidad de pago, y sobre todo poner especial cuidado en que la mensualidad del crédito a “meses sin intereses” no supere el 30 por ciento de tus ingresos.

También hay que elegir bien el plazo, a mayor plazo baja la mensualidad, pero el crédito se hace eterno, podría saturarse y caer en morosidad.

La tarjeta de crédito igualmente hay que saber utilizarla bien. Es un gran aliado, siempre y cuando la uses para hacer compras que realmente necesitas y realices el pago total de lo comprado al mes o la mayor parte del saldo, pero si la usas para compras impulsivas, pagar el bar o el super, podrías tener problemas en pagar el saldo y será un dolor de cabeza.

Me preguntan también sobre las expectativas del peso-dólar las cuales hasta ahora están bastante estables. El consenso de varias encuestas (Santander y Citibanamex) continúan estimando el tipo de cambio peso/dólar en 20.50 al cierre de 2022 aunque me parece que ahora dado los últimos acontecimientos pudiera cerrar el año en los $20 pesos.

Para el cierre de 2023, el tipo de cambio se proyecta en $21.27 de acuerdo con la misma encuesta. El principal riesgo para el tipo de cambio será que el país capte un menor flujo de divisas por menores exportaciones, remesas y/o salidas de capitales, por lo que una eventual recesión leve en EUA no sería el detonador de una mayor depreciación del peso, sino más bien por otros factores.