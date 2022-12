Binomios de valores

El término oxímoron nos ayuda a comprender por qué los valores pueden enfatizarse, pero no polarizarse

Con motivo de fin de año se está hablando mucho de nuevos valores. La reconstrucción de la cultura organizacional de cualquier empresa invariablemente incluye la redefinición de los valores que los líderes de esa organización quieren ponderar.

Elegir un conjunto de valores como parte de nuestra transformación no puede significar que los demás no serán importantes para nosotros. Si decimos: “Nuestros valores serán la calidad, la transparencia y el trabajo en equipo”, eso no quiere decir que a la honestidad o a la orientación al cliente ya no les prestaremos atención.

Todos los valores tienen sentido. Todos son trascendentes. No respetarlos es grave. Pero algunas organizaciones buscamos destacar un paquete de valores a los cuáles les queremos dar relevancia.

La mayoría de las empresas, si alguna vez definieron cuáles eran sus valores fundamentales, probablemente los han olvidado o los tienen solo pintados en un cuadro en la pared. Tal vez el cambio de año sea buen momento para revisarlos y volver a ponderarlos.

Nuestra firma, como miles de compañías en el mundo, está en un profundo proceso de transformación digital. Bueno, de hecho, de transformación integral. Enfoque, comunicación, liderazgos, productos, procesos, mercados. Podríamos decir que estamos en medio de una transformación estratégica. Tal vez la mayoría de los empresarios están ahora liderando procesos similares.

Parte de esta renovación incluye hacer esa revisión de nuestros valores. Queremos evitar que al elegirlos nos polaricemos hacia ellos, lo cual sería un despropósito. Todo en exceso hace daño, hasta el agua. Pronto llegamos a la conclusión de que cada valor necesita armonizarse para no caer en exageraciones o desproporciones.

El término oxímoron nos ha servido para encontrar esa armonía en nuestros valores. Por no ser una palabra común la explico. Oxímoron es una figura retórica, o una forma de expresión, que combina dos conceptos contrapuestos para originar un nuevo sentido.

Aunque no seamos conscientes de este concepto, lo escuchamos todos los días: calma tensa, copia original, instante eterno, realidad virtual. Todos ellos son ejemplos de sencillos y comunes oxímoron.

Pues así llegamos a seis binomios de valores que cada uno expresa una idea armonizada, no polarizada. Cada uno de ellos podría percibirse como un oxímoron combinando dos conceptos que no deseamos sean interpretados por separado de manera desmedida.

Comparto nuestros seis binomios de valores:

Compromiso personal sinérgico. Queremos gente fuertemente implicada y responsable (accountable), y también abierta y hábil para integrarse y complementarse en el trabajo en equipo.

Confianza respetuosa. Creemos que la confianza es la base del empoderamiento y la autonomía. Sabemos que el respeto es el sustento de la dignidad y la seguridad psicológica. Ambos igualmente importantes, pero sin extremismos, ni una confianza irrespetuosa, ni un respeto desconfiado.

Creatividad efectiva. Nuestro servicio ha de ser único, necesitamos ser muy innovadores con cada cliente. Pero los resultados en términos de cambio y creación de valor tienen que ser evidentes y concretos.

Exigencia comprensiva. Este par aplica tanto a nuestros colaboradores como a nuestros clientes. Nuestra labor es exigir, y con firmeza, pero sin perder sensibilidad y tacto.

Optimismo realista. Somos promotores de óptimos, es parte de la Dueñez. Pero sin perder piso, aterrizados en nuestra realidad y en la del cliente.

Diálogo determinante. Nuestros procesos de Dueñez Compartida demandan una elevada calidad de comunicación y mutuo entendimiento, si, pero hay que llegar a la toma de decisiones y acuerdos. No podemos eternizar los intercambios sin avanzar en lo que convenimos.

Estos son nuestros compromisos de Año Nuevo. Estos son los seis binomios de valores que queremos enfatizar como empresa. El ejercicio ha sido fructífero, la coincidencia fue rotunda entre nuestros líderes. Ahora toca trabajar intensamente en aplicarlos descubriendo acciones específicas que se conviertan en conducta organizacional.

¡Feliz Año 2023!

Carlos A. Dumois es Presidente y Socio Fundador de CEDEM.

“Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois.