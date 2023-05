“Viene una buena cartelera para todos los gustos, que a pesar de que no tuvimos mucho dinero como quisiéramos, está muy bien hecha y nos dará muy buena oportunidad de poderla promocionar, y por supuesto en Sinaloa, es un estado que para nosotros representa mucho porque es nuestra playa”.

Villegas Villarreal apuntó que Sinaloa será el estado invitado y manifestó que platicará con el Gobernador Rubén Rocha Moya para que les acompañe en la feria y que esta pueda empezar a sonar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.

Con esta invitación, dijo, se refrendará la hermandad entre ambos estados.

“Por supuesto, estamos refrendando nuestro hermanamiento, incluso no solamente un hermanamiento que se quede en un solo documento, estamos buscando entre los dos gobiernos el tal anhelado proyecto de hacer el puerto y el tren que eso vendría a todo el corredor económico del norte a darle un impulso que estamos esperando desde hace muchos años”, apuntó.

”Ya tuvimos una primera reunión con el embajador de Estados Unidos, fue en Mazatlán, quedamos de hacer una segunda, estamos viendo si la hacemos aquí en Durango, o en Coahuila, pero ya estamos en comunicación para que nos de agenda el embajador”.

Villegas Villarreal anunció que se tiene en puerta un proyecto deportivo que tendrá que platicarlo con el Mandatario sinaloense.

“Incluso algo que no he platicado con el Gobernador (Rubén Rocha Moya), para que se lo lleven ustedes como primicia, es que platique con la dirigente del deporte, Ana Gabriela Guevara; yo le comentaba que nosotros en esta zona tenemos algo que no tiene ninguna otra parte del País para los atletas de alto rendimiento, porque tenemos una gran altura por la sierra y a una hora mar, y eso para ellos representa una joya en el mundo de tener un Centro de Alto Rendimiento”, contó.

“Ojalá que podamos entre los dos Gobiernos hacerlo junto con la Conade, es algo que no tendría ningún otro lugar de México más nosotros y creo que igual que estas cosas nos hermandad otras más. Ojalá y nos podamos unir, aunque todavía no le digo”.

En recorrido por la carretera Mazatlán-Durango se pudo observar que hay túneles oscuros, ya que no cuentan con lámparas.

“Es un tema que hemos estado platicando con Capufe, y tenemos que seguirles diciendo, no está tan barata la caseta como para que no tengan las luces prendidas, es algo en lo que estamos los dos Gobernadores empujando, en eso y en la seguridad de la autopista, no es la seguridad de elementos, que también es importante, sino que este en buenas condiciones la carretera para la seguridad de la gente que quiere ir a visitar la playa, que la verdad a Mazatlán le cambio la vida y hoy esperamos que con otros eventos nos la cambie también a nosotros”.