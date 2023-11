Ver reunidos en una chef de apenas 31 años el talento, el carisma y la simpatía dio buenos resultados en la apertura del evento gastronómico El pan y sus antojos, organizado por El Castillo de Chantilly y Noroeste.

Teniendo en esta segunda edición a la UAS como sede y organizador, así como a El Clan Taniyama, Chef Center, entre otros, el evento en su primer día contó con la participación inicial de la chef mazatleca Andrea Lizárraga.

Con una ponencia titulada “La importancia de fusionar el mundo dulce con el salado en la industria restaurantera”, Andrea cautivó a los estudiantes de Gastronomía de la UAS y más publicó que asistió al primer día de actividades de este evento.

Ahí, la chef del restaurante Nao Kitchen abrió con una frase de la sabiduría de su abuela: “Mi abuela siempre decía ‘puedes arruinar una buena comida con un mal café’... ahora imaginémonos con un mal postre”.

Así, la recién galardonada por Canirac nacional como la mejor chef joven de México y cuyo restaurante se encuentra ya entre los mejores 250 del País, fue llevando a los asistentes por un paseo de la mano de los postres, sus posibilidades, sus exigencias y su sabor.

“Originalmente soy chef de cocina salada, pero este camino de la gastronomía me ha llevado a querer aprender, experimentar y expandir nuevos horizontes, pasándome al mundo de lo dulce y ahora es de mis cosas favoritas en mi restaurante”.

Resaltó la importancia del postre sobre todo para los comensales que van a celebrar una ocasión especial, desde un cumpleaños, un aniversario, una pedida de compromiso.

“La importancia de no descuidar el postre”, dijo, “de que por ser al último no quiere decir que no sea prioridad. Que tenemos la responsabilidad como chefs de brindarle la experiencia completa a nuestros comensales”.

La repostería, expresó, es un mundo infinito de posibilidades y creaciones.

“La repostería tiene más flexibilidad de lo que todo el mundo cree. Ya que aprendes las bases y técnicas, te da una libertad creativa y un universo de posibilidades inmenso. Si es cierto que la repostería atrae a cierto tipo de perfil de cocineros al igual que la cocina salada a otro tipo de personas, es muy importante que sepamos de los dos, si lo logramos ya estamos del otro lado”.

La chef dio tres puntos a considerar al desarrollar un menú de postres:

“Congruencia con el concepto del restaurante; temporalidad y ubicación geográfica, es decir, que tenga ingredientes de la región y que los postres se adapten a las temporadas; y que tengan alma o una historia que contar”.

Luego de dar una serie de lineamientos técnicos de la elaboración de postres, la chef impartió a los estudiantes una master class, en la que elaboró ante el auditorio algunos de sus postres.

Los jóvenes asistentes participaron en la sesión, algunos apoyándole en la elaboración, otros grabando videos y fotos de todo el proceso, mientras que al final la mayoría pudo saborear un poco de alguno de los postres.

Como una auténtica famosa, al final la chef Andrea fue muy solicitada por los estudiantes para tomarse foto con ella o para que les firmara algún autógrafo.

El evento de El pan y sus antojos en esta segunda edición continúa este jueves y concluye el viernes, teniendo como sede la Torre Académica de la UAS, en Culiacán, con entrada libre.