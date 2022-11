$!Celebra Canacintra Mazatlán su 75 aniversario con un homenaje a Rodolfo Madero Rodríguez

“Quiero agradecerle a mi familia, que está aquí acompañándonos, y me ha echado muchas porras también, me han aguantado, me han enseñado también, a todos mis amigos, y a todos ustedes de veras, incluso tengo amigos que me dijeron ‘no pude ir porque ya no hay boletos’, muchas gracias”, añadió.

Su familia lo abrazó y le mostró todo su cariño y reconocimiento.

El galardón fue entregado a Rodolfo Madero por la dirigenta de Canacintra Mazatlán, Helena Larsen; por Dunia Ocegueda Coronel, vicepresidenta de Canacintra Mazatlán; el Alcalde Édgar González; el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel, y por José Antonio Centeno Reyes, presidente nacional de la Canacintra.

Fueron muchas las personas que felicitaron a Rodolfo, una de ellas fue Esperanza Kazuga, quien solo tuvo cosas positivas qué decir del empresario.