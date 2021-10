Chargeback | Un método para compras fallidas pagadas con una tarjeta

¿Te ha ocurrido alguna vez que, tras revisar tus movimientos financieros, notas que se ha realizado una compra con tu tarjeta y estás seguro que no has sido tú? Pues, no te preocupes, puedes recuperar ese dinero al solicitar una devolución a la entidad, empresa o comercio.

En Creditea nos importa tu bienestar financiero, como también que cuentes con un historial crediticio saludable. Por ese motivo, hoy nos gustaría platicar más en detalle sobre una opción muy conveniente para ti en el caso de que no estés de acuerdo con un pago que has tenido que realizar, el chargeback.

Si te encuentras en esta situación pero solicitas el chargeback de forma inmediata, podrás ahorrarte la necesidad de solicitar un préstamo personal, que no puedas devolver a tiempo, debido a un movimiento financiero que no estaba en los planes.