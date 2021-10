¿Clientes caprichosos o insatisfechos?

Ante una saturación de marcas actualmente en los mercados, las empresas se esmeran en diseñar productos y servicios con atributos muy diferenciadores y únicos en la industria, y a veces esto no es suficiente para que sus clientes logren estar satisfechos.

Se recomienda que una propuesta de valor sea creativa, con algo que pueda sorprender al cliente a través de una diferenciación única que le permita permanecer en el mercado, además que sea disruptiva, esto significa que innove de una manera distinta en la forma de solucionar las necesidades de una forma convencional, que logre vincularse emocionalmente a través de experiencias valiosas, ya que de esta manera se alcanzará la lealtad del cliente, que es el sueño de toda compañía, y por último, que sea significativa, esto representa que el cliente esté dispuesto a pagar por esa solución, no es suficiente que sea una gran innovación, sino que además el valor que genera sea tan representativo, que el cliente decida comprarlo, existe una gran cantidad de oferta que el cliente no encuentra valor para adquirirlo.

Pero, si la empresa ha logrado desarrollar todo esto de una manera ejemplar ¿Por qué el cliente no está dispuesto a pagar por su producto? Posiblemente la compañía no haya encontrado la mejor manera de cómo conocer a sus clientes para obtener la información necesaria para diseñar una propuesta de valor más enfocada a sus necesidades. Si realizamos un estudio de mercado convencional con encuestas típicas, posiblemente el cliente contestará sin saber lo que quiere.

Por eso existen otros métodos de investigación de mercados que logran conocer a los clientes de una manera distinta, por ejemplo, a través de etnografías, que éstas consisten en analizar el comportamiento de los sujetos de estudio en su ambiente natural, sin ningún tipo de sesgo, donde se pueden identificar hábitos de consumo, motores y frenos de compra, motivaciones, estilos de vida, personalidades, entre otras variables de análisis.

Una metodología más, puede ser; llevar a cabo el desarrollo de las neurociencias, que consisten en analizar el subconsciente del cerebro del ser humano, para ver cómo responden de acuerdo a una serie de estímulos, con el objetivo de conocer qué es lo que está pasando por su mente; pero esta metodología resulta tener costos elevados que no están al alcance de muchas empresas, sobre todo para las pymes.

Entonces ¿cómo puedo investigar a mis clientes para que realmente me digan lo que necesitan? Se pueden desarrollar estudios de mercado convencionales, pero realizando las preguntas de una manera distinta, para que las respuestas de sus clientes sean más orgánicas, honestas y de utilidad para conocer en realidad lo que están buscando.

Por ejemplo, puede investigar qué es lo que les gusta de los productos existentes, para lograr desarrollar una propuesta de valor con los requerimientos mínimos que espera el mercado en esa solución. Con esta información se obtienen los atributos indispensables que se deben tener para ser competitivos.

Otra alternativa sería indagar qué es lo que no les gusta a los clientes de la oferta actual y con esto desarrollar algo que pueda ser sorprendente. Aquí viene el reto de la innovación, ya que los clientes insatisfechos se convierten en una fuente de información muy importante para lograr detectar nuevas formas de hacer las cosas que la oferta actual no ha logrado identificar. Y con esto desarrollar productos mucho más empáticos y enfocados a soluciones muy concretas. Recuerde que las quejas de los clientes pueden ser el inicio de nuevas oportunidades de negocios, basta analizar de dónde nació Netflix, Uber, Abnb, Amazon, Little Caesars, Viva Aerobus, hoteles express, ya que, entre otras cosas, nacieron de mercados insatisfechos.

Si bien es cierto que en muchos de los casos los clientes no saben comunicar con claridad lo que quieren, es solo saber cómo ayudarlos con herramientas de investigación de mercados efectivas, para que realmente expresen sus inquietudes.

Los clientes necesitan tener espacios de comunicación bidireccional, donde puedan expresar sus inquietudes de una manera libre y con la confianza y seguridad de que serán escuchados con el objetivo de resolver de la mejor manera sus necesidades e inquietudes. Pero no podemos preguntarles de la manera convencional, necesitamos ser muy creativos en utilizar nuevas herramientas de análisis para ayudarlos a que expresen con toda transparencia.

No es que los clientes sean caprichosos, sino que la empresa no ha sabido detectar sus necesidades de una manera adecuada y por eso están insatisfechos. Ayude a sus clientes a conocerse mejor y logrará que sean leales a su marca, que es el objetivo mercadológico que busca cualquier compañía. Los clientes sí saben lo que quieren, solo dependerá de la forma en que logremos entenderlos y quien logre hacerlo, tendrá a su mercado cautivo, a través de propuestas que realmente generen valor.

Articulista y

Autor del libro “Merca Think, pasión + disrupción”

Conferencista en ICAMI Región Noroeste

ICAMI,

Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo