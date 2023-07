Consejos para preparar un buen currículum para el extranjero

Para hacer un buen currículum es necesario que tomes en consideración pautas antes de la escritura, así como lineamientos para conseguir una buena redacción. Todo lo tienes aquí:

Investiga la cultura laboral del país destino

Te puede parecer un poco engorroso, pero cada país tiene sus propias políticas laborales, por ende, la cultura laboral de México podría no ser la misma de España.

Por eso, date un momento para investigar cómo son los currículums en el país al que quieres emigrar, desde la estructura general hasta el diseño más habitual.

Por ejemplo, si vas a emigrar a Canadá, los currículums no suelen llevar foto, porque las políticas laborales no la exigen, con el fin de evitar los sesgos discriminatorios.

Investiga a tu empleador potencial

Sí, un poco más de investigación, pero muy necesaria.

Si quieres trabajar en Google, por ejemplo, personaliza tu currículum para esta empresa en particular, adaptando cada una de las secciones a tu oficio y/o profesión.

Estos pequeños detalles son valorados por los reclutadores, porque demuestran tu compromiso e interés por formar parte de la compañía, así que no envíes CV genéricos.

Escribe o traduce el CV al idioma natal del país

Si vas a buscar trabajo en una empresa estadounidense, lo más apropiado es presentar un currículum en inglés , porque es el idioma natal del país y son las raíces de la compañía.

Por eso es que es más ventajoso que te familiarices un poco con el idioma del país destino, porque es la mejor forma de tener mejores oportunidades de conseguir un buen empleo.

Ahora bien, si no dominas a la perfección el idioma natal del país, contrata los servicios de un traductor certificado (no Google Translate) que pueda hacer una traducción fidedigna.

Incluye datos de contacto del país destino

Si deseas conseguir un empleo presencial en otro país, es lógico que tus datos de contacto deben ser de ese país, como el número de teléfono, principalmente.

Así que si aún no has llegado al país destino, pero quieres adelantar la búsqueda de empleo enviando tu currículum a varias ofertas, pídele a un amigo o familiar que te facilite un número de teléfono que puedas incluir en tu curriculum vitae como medio de contacto.

Eso sí, recuerda que no hay un tiempo exacto para que el contratante llame a los postulantes, de modo que si no has llegado al país, podrías perder la oportunidad.

Prioriza la información que sea más relevante para el puesto

Esta recomendación no distingue entre países, porque siempre será necesario que tu currículum esté personalizado, además de para una empresa, para un puesto concreto.

Así que prioriza toda tu trayectoria laboral para mencionar solo aquello que sea relevante para ese puesto al que aspiras, desde tus habilidades hasta tus experiencias laborales.

Incluye los respaldos que sean necesarios

Dependiendo de tu oficio y/o profesión, quizás debas legalizar algunos documentos profesionales para que sean válidos en el extranjero, como los certificados académicos.

En el caso de que el anuncio de empleo lo solicite, inclúyelos como complemento en tu curriculum vitae al momento de enviar tu postulación (sino, entrégalos después).

Como ves, hacer un currículum para buscar empleo en el extranjero va mucho más allá de escribirlo en el idioma natal del país destino, hay muchos factores que también son importantes para respetar la cultura y las políticas laborales.