Tanto Google como Apple nos ofrecen apps nativas que podemos usar para transferir los datos entre diferentes dispositivos. Sin embargo, estas apps no siempre son confiables, especialmente en el caso de una migración entre distintos sistemas operativos. Por eso, la mejor opción suele ser una app de mantenimiento de celulares especializada como Wondershare MobileTrans, como veremos enseguida.

Siempre que nos compramos un celular nuevo nos enfrentamos a la misma cuestión. ¿ Cómo pasar datos a otro celular ? Al fin y al cabo, nuestro celular viejo está repleto de fotos, videos, chats, videojuegos –con sus partidas guardadas–, contraseñas, y muchos otros datos que no queremos perder. Y el problema se agrava si, además, nuestro nuevo celular es de un ecosistema diferente, por ejemplo, si nos cambiamos de un Android a un iPhone.

Cómo pasar datos de Android a Android usando tu cuenta de Google

Cómo pasar datos de iOS a iOS usando el inicio rápido de Apple

4. Elige el método de transferencia. Puedes descargar los datos desde el iCloud si tenías una copia de seguridad previa. Si no, solo podrás importarlos desde tu dispositivo antiguo.

Cómo pasar datos de iOS a Android con Google One

Hasta ahora vimos cómo cambiar de un celular viejo a uno nuevo dentro del mismo ecosistema, pero ahora viene una tarea más difícil: cambiar de iPhone a Android. Para esto vas a necesitar una app llamada Google One.

1. Instala la app Google One en tu iPhone viejo. La puedes encontrar en la App Store.

2. Abre la app de Google One. Tras la instalación, ejecuta la app de Google One y accede con tu cuenta de Google. Si no tienes cuenta en Google, crea una.

3. Elige los datos de tu iPhone que quieras sincronizar. Estos datos incluyen tus fotos, tus contactos o tu calendario, y pasarán a estar disponibles en Google Drive.

4. Inicia sesión en tu nuevo Android. Para esto tendrás que identificarte con la misma cuenta de Google que habías usado en Google One.

5. Importa tus datos desde Google One. Al iniciar tu Android por primera vez, se te dará la opción de importar los datos que habías guardado en Google One. Acepta, y espera a que termine la transferencia.