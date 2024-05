1. Entender la importancia de los estados financieros

2. Incorporar herramientas de gestión financiera

3. Usar los datos para realizar análisis y planificación financiera

Planificar y proyectar son habilidades esenciales para la supervivencia y el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) “2 de cada 3 empresas no realizan planificación financiera porque no saben hacerla o la hicieron previamente, pero no identificaron su valor”.

Vamos a revisar los dos elementos básicos de la planificación y para qué sirven:

●Presupuestos: Te permite conocer y prever necesidades financieras, con el fin de gestionar proactivamente los recursos y así evitar problemas de liquidez.

●Proyecciones Financieras: Sirve para hacer un estimado de los ingresos y gastos futuros. Ayuda a anticipar y mitigar posibles déficits de efectivo.