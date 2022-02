$!Conflicto en Ucrania disparará energéticos e inflación: analistas; en México también

“Desde el punto de vista financiero, obviamente habría una mayor volatilidad en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en el tipo de cambio también, que ahorita hay una calma, el peso no se ha depreciado, pero eso no significa que no vaya a caer o tener volatilidad y eso afecta tanto a importadores como a exportadores”, dijo en entrevista.

En cuanto a la economía real, es decir, la que afecta al mexicano de a pie, la doctora Siller prevé disrupciones en las cadenas de suministro, lo que afectaría a la producción, además subiría el precio de las materias primas y esto generaría más inflación.

“A nivel internacional puede subir el precio del maíz, creo que con eso nos identificamos los mexicanos, aunque en términos de la inflación tiene mucho más peso los energéticos, la gasolina y el petróleo”.